Dans un développement marquant qui reflète l'escalade de la crise entourant le président de la Fédération internationale de football, le président français Emmanuel Macron est intervenu personnellement dans le dossier, en passant un appel direct à Gianni Infantino pour exprimer son opposition explicite au projet d'ouverture des droits commerciaux de la Coupe du monde aux investisseurs du secteur privé.

Le quotidien français « L'Équipe » a révélé que Macron avait exprimé, lors de cet appel, son refus catégorique de cette réforme controversée, qui a suscité de vastes protestations au sein des instances dirigeantes du football mondial et a finalement poussé Infantino à renoncer à son projet.

Le président français ne s'est pas contenté d'appeler Infantino : il a également pris contact avec le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, pour lui exprimer son soutien total à la position défendue par l'Union des associations européennes de football (UEFA) et son président Aleksander Ceferin, qui ont mené la campagne d'opposition contre le projet.

Une source proche du gouvernement français a affirmé au quotidien sportif que « le président de la République s'implique activement dans ce dossier, tout comme il s'était fermement opposé au projet de Super Ligue européenne, qui remettait notamment en cause les principes de solidarité et de mérite sportif ».

L'intervention directe de Macron constitue un indicateur de l'ampleur des inquiétudes européennes face aux tentatives de privatisation du football mondial, à un moment où la FIFA fait l'objet de critiques croissantes concernant la transparence de ses décisions et de ses orientations commerciales.

Le projet « FIFA Forward Enterprise » visait à vendre une part des droits commerciaux de la Coupe du monde à un fonds d'investissement privé, dans le cadre d'un accord censé rapporter des milliards de dollars, mais qui a fait naître des craintes d'une perte de contrôle sur la plus importante compétition de football au monde.

La position de Macron s'inscrit dans la continuité de son opposition antérieure au projet de Super Ligue européenne en 2021, qui s'était effondré quelques jours après son lancement en raison de pressions populaires et politiques considérables, ce projet ayant été considéré comme une menace pour les principes d'équité et de compétitivité du football européen.

Ces développements placent Infantino dans une position délicate, en particulier alors que se multiplient les voix réclamant des réformes radicales dans la gestion de la FIFA et une révision des orientations commerciales qu'il adopte depuis son accession à la présidence de l'organisation internationale.