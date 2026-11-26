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Miguel Ángel Gil, directeur général de l'Atlético de Madrid, a démissionné mardi dernier de son poste de vice-président de la Ligue espagnole de football.

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Cette décision intervient sur fond de polémique autour du financement secret accordé par Javier Tebas et la Liga à une association de clubs européens, ce qui porte un coup à la position du président de la Liga.

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Le directeur général de l'Atlético de Madrid était l'un des principaux soutiens de Tebas depuis son arrivée à ce poste en 2020, mais il a décidé de quitter l'instance lors de l'assemblée générale de la Ligue espagnole.

Du côté de l'Atlético de Madrid, cette décision a été attribuée à des difficultés d'agenda, Óscar Mayo étant désigné pour le remplacer.

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Mais la presse madrilène a évoqué une montée des tensions, après que Tebas a reconnu que la Liga finançait l'Union des clubs européens (UEC).

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Le départ de Gil menace d'affaiblir la position du président de la Liga, qui perd ainsi le soutien de l'un des plus grands clubs du championnat, alors que ses différends avec le Real Madrid et le FC Barcelone se poursuivent, selon la chaîne française RMC.

Selon les quotidiens espagnols AS et Marca, la démission de Miguel Ángel Gil s'explique par le financement de l'Union des clubs européens (UEC) par la Ligue espagnole, à hauteur d'un million d'euros.

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Après avoir d'abord nié toute aide à cette association, rivale de l'Association des clubs européens (EFC), Javier Tebas a finalement reconnu que la Liga participait à son financement depuis plusieurs années, sans en informer les clubs du championnat espagnol ni leurs représentants au sein de l'instance.

L'UEC regroupe plusieurs clubs, parmi lesquels l'Union Saint-Gilloise et Burnley, ainsi que les clubs espagnols d'Osasuna, de Grenade et de Las Palmas.

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Gil siégeait lui-même au comité exécutif de l'Association des clubs européens (EFC), ainsi qu'au comité exécutif de l'UEFA, ce qui l'a conduit, selon le rapport, à vouloir éviter tout conflit d'intérêts potentiel après la révélation du soutien de Tebas et de la Liga à l'association rivale.

Ce financement a suscité une vive colère parmi les clubs de Liga. Selon une source espagnole interrogée par RMC Sport, certains clubs s'inquiètent de la nature des liens entre la Liga et l'UEC.

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La polémique s'est encore intensifiée lorsque l'association a déposé plainte auprès de la Commission européenne, le 16 novembre dernier, contre l'UEFA et l'Association des clubs européens (EFC), les accusant d'abus de position dominante en raison du protocole d'accord conclu entre les deux parties en 2023.

Ces développements ont suffi à convaincre Gil de quitter son poste de vice-président de la Liga.

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À l'issue de l'assemblée générale de mardi, Javier Tebas s'est attaché à rassurer les clubs après avoir obtenu l'approbation de la majorité d'entre eux, à l'exception du Real Madrid, du Rayo Vallecano et d'un troisième club dont le nom n'a pas été révélé.

« Les clubs ont clairement renouvelé leur soutien à la direction de la Liga. La très large majorité avec laquelle ils ont approuvé les comptes et le budget lors de l'assemblée générale ordinaire nous donne l'élan nécessaire pour continuer à travailler unis et à faire grandir le football professionnel espagnol, comme nous le faisons toujours », a écrit le président de la Liga dans un message publié sur X.

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Il a également remercié son ancien vice-président : « Un merci tout particulier à Miguel Ángel Gil pour son travail en tant que premier vice-président de la Liga et pour toutes ces années de collaboration. »