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Selon le quotidien munichois tz , les doutes d’Uli Hoeneß concernant Jamal Musiala suscitent l’incompréhension au Bayern Munich, car les problèmes neurologiques du joueur sont maîtrisés depuis longtemps.

À la Säbener Straße, les propos du président d’honneur sont donc critiqués. Si les raisons qui les motivent seraient comprises sur le fond, les dirigeants du FCB jugent le ton employé et le moment choisi inutilement perturbateurs.

Le président d’honneur avait qualifié la situation de Musiala de « dilemme » dans l’émission de la BR « Sonntags-Stammtisch » et s’était demandé si le joueur offensif retrouverait « un jour le niveau de performance qui était le sien ». Selon tz , le joueur de 23 ans n’a toutefois plus connu d’épisode de ce type depuis huit semaines.

Les mesures thérapeutiques font effet depuis le match amical du 18 août à Heidenheim, au cours duquel s’était produit son dernier effondrement. Les médecins qui le soignent ont réajusté le dosage des médicaments et continuent d’envisager un retour complet de l’international à son niveau de performance antérieur. Les substances thérapeutiques ont toutefois pour effet secondaire de réduire temporairement la vivacité de ses mouvements juste après leur administration.

Getty Images

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Jamal Musiala se blesse avec l’équipe nationale allemande

Le 24 septembre, le dribbleur a ensuite subi une déchirure de fibres musculaires à l’échauffement, avant le match de la sélection allemande aux Pays-Bas.

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Comme son retour sur le terrain tardait et que Musiala n’a pu participer à une partie de l’entraînement collectif que jeudi dernier, Lothar Matthäus a émis une hypothèse dimanche dans l’émission Sky90 : « Il s’est aussi passé quelque chose. Parce qu’une déchirure de fibres musculaires ne vous tient pas à l’écart pendant sept semaines. Peut-être qu’il y a eu une deuxième déchirure, peut-être que la blessure était plus grave. »

Matthäus n’avait pas entièrement tort. Musiala a ressenti des douleurs lors d’un pic d’effort, ce qui a conduit à réduire immédiatement sa charge de travail.

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Pour l’entraîneur Vincent Kompany, Musiala reste malgré tout la pièce maîtresse du jeu offensif munichois. En interne, le Belge a continué d’assurer son joueur de son soutien. Sur le terrain, Musiala avait confirmé son statut avant son arrêt forcé en marquant en Ligue des champions contre Bodö, puis en championnat face au 1. FC Union Berlin.

Matthäus a quant à lui interprété les mots de Hoeneß, 74 ans, comme une provocation calculée : « Il a probablement voulu le piquer un peu pour qu’il mette les bouchées doubles au cours des prochaines semaines et des prochains mois et revienne comme avant. Et pour moi, si j’étais à la place de Jamal Musiala, ce serait une motivation suffisante pour montrer à Uli : je suis de retour. Et Uli sera le premier à s’en réjouir, parce que Jamal sera de nouveau un atout. »