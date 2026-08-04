Séisme en France : un aveu choc fait planer le doute sur le sacre au Mondial 1998

L'ancienne ministre française des Sports, Marie-George Buffet, a créé une véritable onde de choc en reconnaissant avoir suspendu les contrôles antidopage inopinés de l'équipe de France avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 1998, à l'issue de laquelle les Bleus ont été sacrés champions à domicile.

Selon un rapport du journal Mundo Deportivo, cet aveu a été fait dans le documentaire « Zidane, la fabrique d'une légende », alors que la ministre avait, sous serment, nié devant une commission du Sénat français en 2013 avoir donné la moindre instruction pour interrompre ces contrôles.

Buffet a révélé qu'après un premier contrôle antidopage inopiné ayant suscité la colère au sein du camp de l'équipe de France, la décision avait été prise de ne procéder à aucun autre contrôle inopiné jusqu'à la fin de la compétition.

De son côté, Alain Garnier, le médecin que le ministère des Sports avait dépêché pour réaliser les contrôles à l'époque, a affirmé avoir reçu pour instruction de ne plus « déranger l'équipe de France jusqu'à la Coupe du monde », précisant que cette décision lui avait été transmise oralement.

Interrogée sur ce récit, Buffet ne l'a pas démenti et a déclaré : « Si le docteur Garnier le dit, alors c'est sans doute vrai », ajoutant que cette décision constituait « un pas en arrière dans la lutte antidopage ».

Cet aveu relance le débat sur les circonstances qui ont précédé le sacre de l'équipe de France lors de la Coupe du monde 1998, d'autant que la suspension des contrôles inopinés est intervenue avant une compétition qui s'est achevée par la victoire des Bleus.

Cet aveu a soulevé une vague de questions en France, d'autant qu'il contredit le témoignage de l'ancienne ministre devant le Sénat en 2013, lorsqu'elle avait affirmé sous serment que son ministère « n'avait donné aucune instruction » pour interrompre les contrôles antidopage inopinés.

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