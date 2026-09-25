Manchester City a essuyé un coup dur dans l'affaire portant sur des accusations de violation des règles financières de la Premier League, après que des informations ont fait état de la conclusion de la commission indépendante chargée du dossier, qui a reconnu le club coupable de la plupart des chefs d'accusation retenus contre lui, alors que les sanctions susceptibles de découler de ce verdict n'ont pas encore été déterminées.

Selon le site « The Athletic », citant le journaliste David Ornstein et des sources proches du dossier ayant témoigné sous couvert d'anonymat, Manchester City a été reconnu coupable de 114 chefs d'accusation sur les 115 liés au non-respect des règles financières, avec la perspective que le club fasse appel de la décision rendue par la commission indépendante.

L'affaire remonte à des accusations portées par la Premier League à l'encontre de Manchester City au sujet d'infractions financières s'étalant, selon le dossier, sur une période de 14 ans, ainsi qu'à un manque de pleine coopération avec l'enquête menée entre 2018 et 2023.

Les accusations portaient sur l'absence de communication d'informations financières exactes durant 9 saisons, de la saison 2009-2010 jusqu'à 2017-2018, ainsi que sur l'absence de communication de détails complets concernant la rémunération de l'ancien entraîneur Roberto Mancini durant la période comprise entre les saisons 2009-2010 et 2012-2013.

La Premier League a également accusé le club de ne pas avoir fourni d'informations détaillées sur des paiements versés à des joueurs durant la période allant de la saison 2010-2011 à 2015-2016, en plus de son manque de coopération avec l'enquête ultérieure dans cette affaire.

Les sanctions éventuelles n'ont pas encore été déterminées, alors qu'elles pourraient inclure, selon la nature des infractions établies par la procédure, des amendes financières et des retraits de points, avec la possibilité que les sanctions aient un effet rétroactif sur des saisons antérieures et les répercussions qui pourraient en découler sur les titres de Premier League.

En revanche, Manchester City n'a pas confirmé les informations rapportées, « The Athletic » citant un porte-parole du club selon lequel « le processus est toujours en cours, avec des aspects importants qui restent à trancher et soumis à une stricte confidentialité », affirmant que la position du club demeure conforme à son communiqué publié en février 2023.

Manchester City avait alors exprimé sa surprise face aux accusations et s'était félicité du renvoi de l'affaire devant une commission indépendante afin d'examiner de manière impartiale les preuves liées au dossier, dans l'attente de l'achèvement de la procédure ainsi que de la détermination de la position finale et des sanctions éventuelles.