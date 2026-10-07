Il ne fait aucun doute que la retraite internationale de Lionel Messi, avec la sélection argentine, représente une grande perte sportive pour l'équipe, mais les choses ne s'arrêteront pas là, car elles s'étendront à une autre dimension.

Lionel Messi a officiellement fait ses adieux à la sélection argentine après la victoire lors de son dernier match face au Bénin à l'aube d'aujourd'hui.

Alors que son départ constitue un grand vide sportif pour l'Albiceleste, il pourrait également laisser une importante lacune dans les ressources du football argentin.

Le site « Foot Mercato » a indiqué que les sponsors, les ventes de billets, les taux d'audience, la promotion, les droits commerciaux et l'attrait international seront affectés par la retraite internationale de la Pulga, et la Fédération argentine de football devra s'adapter à la nouvelle situation sans son principal facteur d'attraction économique.

La soirée de clôture au stade Monumental a clairement illustré la puissance économique de Messi. Les 85 000 billets du match se sont vite écoulés, malgré leurs prix très élevés sur le marché argentin, certaines places atteignant 480 000 pesos, soit plus de 280 euros.

Avant même le match, le magazine Forbes Argentine estimait que cette seule soirée d'adieu pourrait générer près de 13 millions de dollars de ventes de billets, la demande étant si forte qu'un important marché parallèle s'est créé autour des billets, tandis que la télévision argentine enregistrait des taux d'audience exceptionnels.

En d'autres termes, même lors d'un simple match amical contre le Bénin, la présence de Messi a transformé une rencontre sans grand enjeu sportif en un véritable événement économique et médiatique.

L'Argentine compte plus de 100 sponsors

En 2017, la Fédération argentine ne disposait que de six marques associées à la sélection nationale. Désormais, elle compte plus de 100 marques, réparties entre les États-Unis, l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient.

Le journal « The Times » fait état de 120 sponsors et de revenus estimés à près de 150 millions de dollars, alors que la Fédération était au bord de la faillite lorsque Leandro Petersen a pris en charge son développement commercial.

De son côté, le site argentin « iProfessional » souligne que la publicité et le marketing représentent désormais plus de 50 % des revenus de la Fédération, avec environ 120 sponsors à travers le monde. Ces dynamiques sont capitales, et il est clair que Messi n'est pas la seule raison de cette croissance commerciale colossale, les titres remportés par l'Argentine, la stratégie internationale de la Fédération et la construction de la marque ayant également joué un rôle majeur.

Mais Leandro Petersen lui-même a récemment reconnu que Messi avait été un « catalyseur exceptionnel » pour le développement de la marque de la Fédération argentine de football, et qu'il lui avait permis d'accéder à des marchés où l'Argentine n'avait auparavant qu'une présence limitée.

Les répercussions de la retraite internationale dépassent largement l'aspect financier

La retraite du joueur sacré huit fois Ballon d'Or aura probablement des répercussions qui dépasseront largement l'aspect financier de la Fédération.

Les chaînes argentines perdront un énorme facteur d'attraction du public, les sponsors devront continuer à payer les coûts de diffusion malgré l'absence des terrains de leur star mondiale la plus en vue, et c'est toute l'économie des matches internationaux qui pourrait s'en trouver affectée.

De nombreux secteurs ont profité de l'attractivité exceptionnelle du numéro 10 : les billets, l'hospitalité, les produits dérivés, les maillots, les campagnes publicitaires, le contenu numérique, les réseaux sociaux, les droits commerciaux et l'organisation de matches à l'étranger.

Le cas du club de l'Inter Miami illustre indirectement cette puissance : depuis l'arrivée de Messi, la valeur du club est passée d'environ 585 millions de dollars en 2022 à 1,45 milliard de dollars en 2026, tandis que ses revenus ont atteint environ 200 millions de dollars lors du dernier exercice financier.

Le journal « The Wall Street Journal » a également évoqué l'impact de Messi sur le tourisme, l'hospitalité, le commerce et l'immobilier de l'État. Bien entendu, il est impossible d'appliquer directement ces chiffres à l'Argentine, mais ils donnent une idée de la capacité du joueur à générer une activité économique dépassant de loin son salaire.

Une grande puissance financière grâce à l'âge d'or de la génération Messi

Le football argentin peut toutefois être rassuré sur un point : la Fédération argentine de football a déjà accumulé une grande puissance financière grâce à l'âge d'or de la génération Messi.

Depuis 2019, l'Argentine a récolté près de 121 millions de dollars américains uniquement en primes liées aux compétitions, selon le journal « AS ».

Ce montant comprend 8 millions de dollars américains après la troisième place à la Copa América 2019, 10 millions de dollars américains de la Copa América 2021, 52 millions de dollars américains liés à la victoire à la Coupe du monde 2022 (dont 42 millions de dollars américains de la FIFA et 10 millions de dollars américains de la Confédération sud-américaine de football), 16 millions de dollars américains de la Copa América 2024, et 33 autres millions de dollars américains pour la deuxième place à la Coupe du monde 2026.

Il est évident que ces revenus ne sont pas entièrement attribuables à Messi, les exploits de toute l'équipe ayant contribué à les réaliser. Ils mettent néanmoins en lumière la valeur économique de cette période exceptionnelle. Le défi réside dans la préservation de la puissance commerciale accumulée au cours de cette ère et dans sa pérennisation en l'absence de son principal ambassadeur.

La Fédération argentine possède toujours plus de 100 partenaires, une présence commerciale internationale et une marque qui a acquis une influence considérable. L'Argentine devra convaincre les sponsors, les diffuseurs, le public et les marchés étrangers qu'elle est capable de continuer à engranger des dizaines, voire des centaines, de millions de dollars sans son numéro 10.

La perte ne sera probablement pas un versement en espèces immédiat, mais une disparition progressive de la valeur singulière de Messi, dont la véritable mesure pourra être évaluée au fil des décennies, des matches et des grands tournois à venir.