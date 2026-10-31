Diego Simeone n'est plus seulement l'entraîneur qui a façonné une ère exceptionnelle dans l'histoire de l'Atlético Madrid : il se trouve désormais aux portes d'un exploit historique qui pourrait le placer à un niveau que personne n'imaginait atteignable. Après de longues années de travail, de succès et de luttes contre les deux géants du football espagnol, le Real Madrid et le Barcelone, le technicien argentin se retrouve à une seule victoire d'égaler un record légendaire resté intact pendant de longues années, se rapprochant un peu plus d'inscrire son nom en lettres d'or dans les annales de la Liga.

Depuis sa première apparition sur le banc de l'Atlético Madrid le 15 janvier 2012, Simeone a réussi à transformer radicalement le visage du club. À cette époque, l'équipe traversait une période difficile et luttait pour s'éloigner du spectre de la relégation, après être restée longtemps éloignée des podiums nationaux, malgré le rôle décisif qu'avait joué le technicien argentin en tant que joueur dans la conquête du doublé historique en 1996.

Mais les années suivantes ont apporté un tournant que beaucoup n'avaient pas anticipé. Simeone a ramené l'Atlético parmi les grands d'Europe et a réussi à briser la domination traditionnelle du Real Madrid et du Barcelone, en leur arrachant le titre de champion d'Espagne à deux reprises en 14 ans, aux côtés d'autres exploits qui ont consolidé sa place parmi les entraîneurs les plus marquants de l'histoire du club.

Et aujourd'hui, le Cholo se tient devant une nouvelle étape de sa carrière, puisqu'une seule victoire le sépare d'atteindre les 344 succès en championnat d'Espagne, chiffre qui lui permettrait d'égaler l'exploit de Luis Aragonés, légende de l'Atlético Madrid et entraîneur le plus victorieux de l'histoire de la compétition, selon le journal espagnol Marca.

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Fait remarquable, Simeone atteindra ce chiffre après avoir disputé près de 192 matchs de moins qu'Aragonés, une statistique qui révèle l'ampleur du caractère exceptionnel du technicien argentin et confirme que son exploit n'est pas uniquement lié à la longévité de sa présence sur le banc, mais aussi à sa capacité à maintenir un haut niveau de compétitivité au fil de longues années.

Un large hommage de ses pairs

L'exploit attendu de Simeone n'est pas passé inaperçu auprès des entraîneurs qui l'ont côtoyé et ont suivi son parcours de près, puisqu'il a reçu un large hommage de plusieurs de ses confrères, qui estiment que ce qu'il a réalisé avec l'Atlético Madrid dépasse les limites des chiffres et des statistiques.

Julen Lopetegui, sélectionneur du Qatar, a déclaré que remporter un aussi grand nombre de victoires dans une compétition difficile comme le championnat d'Espagne n'est à la portée que d'une poignée d'entraîneurs. Il a ajouté : « La valeur de Diego ne réside pas uniquement dans les chiffres, mais dans sa capacité à conserver la même ambition et le même esprit de compétition au sein du même club pendant de longues années. »

Les propos de Lopetegui reflètent un aspect important du parcours de Simeone, qui ne s'est pas contenté de remporter des succès lors de ses premières années, mais a réussi à maintenir la place de l'Atlético Madrid parmi les grands d'Espagne et d'Europe, malgré le changement permanent de l'effectif et les conditions techniques et économiques traversées par le club.

De son côté, Imanol Alguacil, entraîneur de l'Olympiakos, a salué l'évolution considérable connue par l'Atlético Madrid depuis que Simeone en a pris les commandes, soulignant que le technicien argentin a réussi à inculquer une solide mentalité de compétition au sein de l'équipe. Alguacil a déclaré : « La croissance de l'Atlético Madrid depuis que Diego a pris la responsabilité de l'équipe a été stupéfiante ; il y a semé un esprit de compétition qui l'a rendu présent de manière régulière en Ligue des champions pendant de longues années. »

Cet hommage revêt une importance particulière de la part d'un entraîneur qui connaît bien la nature de la compétition européenne, après avoir entamé son aventure avec l'Olympiakos grec, au milieu des ambitions de ramener l'équipe à son rang continental d'autrefois.

Quant à Paco Jémez, entraîneur du Raja marocain, il a rejoint la liste des admirateurs de ce que propose Simeone, considérant que la continuité du technicien argentin dans l'obtention de succès et la pulvérisation de records reflète une valeur exceptionnelle difficile à reproduire. Jémez a déclaré : « Le temps et les résultats sont la meilleure preuve de ce que propose Simeone. Je lui souhaite encore de nombreuses années, car c'est un entraîneur qui apporte une valeur supplémentaire au championnat d'Espagne, et j'espère qu'il continuera à réussir et à battre des records. »

Un exploit exceptionnel qui dépasse les chiffres

La singularité de l'exploit de Simeone ne s'arrête pas à sa proximité avec l'égalisation du record de Luis Aragonés, mais s'étend à la manière dont il a réalisé ces succès, en particulier au regard des taux de victoire comparés à ceux des entraîneurs les plus marquants de l'histoire du championnat d'Espagne.

En plus de la longue période passée à la tête du staff technique de l'Atlético Madrid, Simeone se distingue par un taux de victoires d'environ 61 %, un pourcentage dont ne s'approche aucun des dix entraîneurs les plus victorieux de l'histoire de la compétition.

De plus, le fait d'atteindre le record d'Aragonés après avoir disputé près de 200 matchs de moins confère à son exploit une valeur supplémentaire et révèle sa capacité à transformer l'Atlético Madrid en une équipe capable de rivaliser et de gagner de manière régulière, même face à des clubs dotés de moyens financiers et techniques supérieurs.

Lopetegui connaît bien la difficulté d'affronter les équipes dirigées par Simeone, après l'avoir rencontré à de nombreuses reprises lors de ses expériences avec le Real Madrid et Séville. L'entraîneur espagnol a déclaré : « Au-delà des confrontations directes et des statistiques, lorsque nous nous affrontions, nous savions que le match serait un défi colossal pour n'importe quel entraîneur. L'Atlético Madrid vous obligeait à atteindre les plus hauts degrés de perfection et vous poussait jusqu'à vos limites. Simeone a mérité la place qu'il a atteinte dans le championnat d'Espagne grâce au travail qu'il a fourni durant toutes ces années. »

Ces mots résument la nature de l'Atlético Madrid sous la direction du Cholo, qui a fait d'un match contre son équipe un véritable test pour tout adversaire, grâce à l'organisation défensive, la solidité physique et l'esprit combatif, aux côtés de sa capacité à modifier le style de jeu en fonction de la nature de chaque rencontre.

Alguacil estime que l'un des secrets les plus importants de la longévité de Simeone réside dans sa capacité à gérer les changements qui affectent l'équipe sans perdre son identité compétitive. Il a précisé : « Le maintien d'un entraîneur dans un club pendant une aussi longue période signifie qu'il ne s'agit pas seulement des résultats, mais que cela exige aussi un effort colossal et un fort sentiment d'appartenance, ce qui empêche l'apparition de doutes dans les moments décisifs. »

Il a ajouté : « Au fil du temps et des changements de joueurs, Simeone a toujours réussi à tirer le meilleur de son équipe et à s'adapter sur le plan tactique, afin de conserver sa compétitivité pendant de longues années. »

Cette vision révèle l'un des secrets les plus marquants du parcours du technicien argentin ; il ne s'est pas appuyé sur un groupe figé de joueurs ni sur un seul style de jeu, mais a reconstruit son équipe à plus d'une reprise, tout en préservant la forte personnalité devenue la marque de fabrique de l'Atlético Madrid.

Une légende vivante qui ne cesse d'évoluer

Pour Paco Jémez, ce que propose Simeone en fait une légende vivante dans le monde de l'entraînement, en particulier au vu de la difficulté pour un entraîneur de se maintenir longtemps au sein d'un club de la dimension de l'Atlético Madrid, tout en conservant un haut niveau de résultats et de compétitivité.

Jémez est revenu sur son expérience passée avec le Rayo Vallecano, l'équipe qui, sous sa direction, avait réussi à affronter les grands clubs avec courage et confiance, et qui faisait partie des rares équipes à avoir pu obtenir des résultats positifs face à l'Atlético Madrid à l'ère Simeone.

L'entraîneur du Raja a déclaré : « Il est stupéfiant de trouver un entraîneur qui perdure tout ce temps et obtient autant de succès. Il est devenu extrêmement difficile de trouver un entraîneur capable de rester de longues années avec une grande équipe, de travailler sous une pression colossale, tout en conservant le même niveau année après année. C'est un entraîneur formidable, et il le prouve jour après jour. Il a trouvé l'endroit où il se sent parfaitement à l'aise, comme un poisson dans l'eau, et je ne peux que saluer ce qu'il propose. »

Mais ce qui attire l'attention dans le parcours de Simeone, selon Diego Martínez, ancien entraîneur de Grenade, ne se limite pas à sa capacité à perdurer, mais englobe aussi sa souplesse tactique et sa capacité à faire évoluer ses idées sans renoncer à l'identité de l'Atlético Madrid.

Martínez a expliqué que le technicien argentin a réussi à se réinventer en permanence, en fonction de la nature des joueurs à sa disposition et des évolutions connues par le football, tout en conservant une personnalité compétitive claire qui distingue ses équipes.

Il a déclaré : « J'aimerais mettre particulièrement en lumière la diversité tactique dont a fait preuve Simeone, et sa capacité à se réinventer en fonction de la nature des joueurs avec lesquels il a travaillé, et à faire évoluer le style de jeu au sein de l'identité singulière de l'Atlético Madrid. »

Il a ajouté : « Ce qui compte le plus pour moi, c'est que ses équipes transmettent toujours un message clair, inspirent les joueurs et communiquent avec les supporters. Ce sont des équipes dotées des plus hauts degrés de compétitivité, et préserver cet esprit des années consécutives est une chose exceptionnelle à tous points de vue. »

L'héritage de Simeone prendra de la valeur au fil des ans

Les propos les plus marquants sont peut-être venus de Diego Martínez, qui estime que la véritable valeur de ce que Simeone a réalisé avec l'Atlético Madrid n'apparaîtra pleinement qu'après la fin de son aventure avec le club.

De son point de vue, le technicien argentin ne s'est pas contenté de faire progresser son équipe et de remporter des titres, mais a contribué à changer le statut de l'un des plus grands clubs du football espagnol, en le propulsant vers un nouveau niveau d'ambitions et d'aspirations.

Martínez a déclaré : « Je pense que ce que Simeone a réalisé ne prendra sa véritable valeur qu'après son départ. En tant qu'entraîneur, il a contribué à rendre l'un des géants du football espagnol plus grand et plus prestigieux. Ce fut une croissance colossale et progressive, au point de rendre les ambitions et les aspirations actuelles du club totalement différentes de ce qu'elles étaient il y a 15 ans. »

Il a poursuivi : « Au fil des ans, cette période sera étudiée comme une réussite dans l'histoire du football moderne, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan institutionnel. Être l'entraîneur d'un club et obtenir tous ces succès saison après saison est une chose véritablement admirable. »

Ce témoignage apparaît comme le résumé d'un parcours exceptionnel au cours duquel Simeone a réussi à changer l'image de l'Atlético Madrid, le transformant d'une équipe luttant pour retrouver son rang national en un candidat permanent aux titres et une force incontournable en Ligue des champions.

Et alors que le Cholo se rapproche de l'égalisation du record de Luis Aragonés, son ambition ne semble pas s'être arrêtée à cette étape, car l'homme qui a l'habitude d'aborder chaque match comme une nouvelle bataille conserve encore le désir de continuer à écrire l'histoire.

C'est un exploit qui place Simeone aux portes de l'éternité et lui offre une nouvelle occasion d'affirmer sa place parmi les plus grands entraîneurs à être passés par le championnat d'Espagne, en attendant que la prochaine victoire se transforme en un moment historique qui viendra s'ajouter à un parcours entamé il y a plus de 14 ans, et qui n'a toujours pas perdu sa capacité à émerveiller.