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Lens ComoGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Séisme dans le football européen : Côme égale le record du Real Madrid et du Bayern Munich

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Côme a établi un record italien en Ligue des champions, après avoir inscrit 9 buts dans les filets de son hôte français, le RC Lens, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce mercredi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la saison 2026-2027.

Côme est ainsi devenue la deuxième équipe du XXIe siècle à parvenir à marquer 9 buts au cours d'un seul match de Ligue des champions, rejoignant le Bayern Munich, qui avait réalisé la même performance face au Dinamo Zagreb croate en septembre 2024, lorsqu'il s'était imposé sur le score de 9-2.

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Le match s'est soldé par une victoire de Côme sur le score de 9-1, dans une démonstration offensive exceptionnelle de la formation italienne dirigée par son entraîneur Cesc Fàbregas, où Anastasios Douvikas a signé un triplé, tandis que le reste des buts a été réparti entre Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina et Baba Chioli. Ricardo Aguilar a inscrit l'unique but de Lens.

Le Bayern Munich avait réalisé cet exploit historique le 17 septembre 2024, lorsqu'il avait balayé le Dinamo Zagreb sur le score de 9-2, dans un match qui avait vu Harry Kane marquer 4 buts, dont 3 sur penalty, tandis que Michael Olise en inscrivait deux, et que Raphaël Guerreiro, Leroy Sané et Leon Goretzka marquaient chacun un but.

Le géant bavarois avait été la première équipe à marquer 9 buts au cours d'un seul match dans l'histoire de la Ligue des champions, selon les statistiques du réseau « Opta », tandis que le dernier exploit similaire dans l'histoire de la Coupe d'Europe — avant le changement de nom de la compétition — remonte au Real Madrid, qui avait battu le FC Wacker Innsbruck autrichien sur le score de 9-1 en 1990.

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