Séisme dans l'élection à la FIFA : l'UEFA rompt avec sa ligne et prépare un adversaire surprise à Infantino

Partager Suivez GOAL sur Google

Le scénario d'une réélection sans opposition de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA, lors de l'élection prévue en mars prochain au Maroc, ne devrait finalement pas se concrétiser.

Publicité

Alors qu'il reste moins de 72 heures avant la date limite fixée par la FIFA pour le dépôt des candidatures à la présidence , des informations de presse ont indiqué ces dernières heures que, sauf surprise de dernière minute, tout porte à croire que Gianni Infantino aura un boulevard pour être réélu sans opposition en mars 2027.

Mais le quotidien britannique « The Guardian » a lâché une véritable bombe en révélant une initiative majeure de l'UEFA, susceptible de bouleverser complètement l'équilibre de l'élection.

Le journal précise que le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, fait figure de candidat surprise de dernière minute à la présidence de la FIFA, et que sa candidature pourrait être confirmée d'ici demain mardi.

La recherche d'un candidat soutenu par l'Union européenne de football (UEFA) pour affronter Gianni Infantino est entrée dans sa phase finale, mercredi marquant la date limite pour ceux qui envisagent de se présenter à l'élection de la FIFA en mars.

Publicité Publicité

Diallo s'est imposé comme le favori après l'échec des projets visant à présenter un ancien joueur ou entraîneur expérimenté, d'autres noms restant toutefois à l'étude.

Related Topics

Le comité exécutif de l'UEFA doit se pencher sur la question ce lundi, et l'aval des 55 fédérations membres sera sollicité.

Diallo s'en prend à Infantino

Diallo avait vivement critiqué Infantino en septembre dernier, estimant qu'il avait « gravement nui à l'image et à l'unité du football ».

Publicité

Il avait ajouté : « Ses initiatives pendant et après la Coupe du monde ont gravement nui à l'image et à l'unité du football. En conséquence, nous estimons que la confiance a disparu. »

La position de Kozo Tashima

Reste à savoir si le soutien apporté à Diallo mettra fin à la campagne lancée par Kozo Tashima, président d'honneur de la Fédération japonaise de football, pour défier Infantino.

Publicité

Membre du Conseil de la FIFA, Tashima bénéficie d'un solide soutien au sein de l'UEFA, mais la direction de l'instance européenne pourrait conclure que Diallo a davantage de chances de séduire les électeurs dans d'autres régions du monde.

Diallo devrait recevoir l'appui de la grande majorité des fédérations membres de l'UEFA, et l'on espère qu'il récoltera les voix des membres francophones de la Confédération africaine de football, restée constante dans son soutien à Infantino.

Publicité

Certains craignent toutefois que la multiplication des adversaires d'Infantino ne renforce sa position et ne serve une campagne qui présenterait le président sortant comme le candidat de l'unité après des mois de luttes internes.

Les membres de la Concacaf ont, eux, hésité à soutenir un candidat alternatif malgré leur opposition à Infantino, certaines fédérations estimant qu'un boycott de l'élection enverrait le message le plus fort quant à la nécessité de réformer la gouvernance.

Publicité

Si un dirigeant de métier comme Diallo obtenait le soutien de l'UEFA, cela marquerait une rupture notable avec sa démarche initiale, qui consistait à se rassembler derrière une figure de premier plan ayant fait sa réputation sur le terrain ou sur un banc de touche.

L'échec de la piste Wenger

Il y a eu l'espoir tardif qu'Arsène Wenger, responsable du développement du football mondial à la FIFA, manifeste son intérêt, mais cela aurait nécessité un revirement radical de la part de l'ancien entraîneur d'Arsenal.

Publicité

D'anciens joueurs comme Mikaël Silvestre et Didier Drogba auraient eux aussi manifesté leur intérêt, sans que cela aboutisse.

Jürgen Klopp, sélectionneur de l'Allemagne, s'est pour sa part dit favorable à l'arrivée d'un nouveau président à la tête de la FIFA.

Publicité

« Il y a un consensus général sur le fait qu'un changement pourrait être logique. Mais ce qui m'intéresse davantage dans ce contexte, d'un point de vue footballistique, c'est que nous n'avions jamais imaginé que les choses puissent empirer après Sepp Blatter, et pourtant quelqu'un a réussi à faire pire », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi : « Pour l'instant, nous pensons que si M. Infantino s'en va, ce serait formidable que son successeur fasse mieux. Parce que je pense qu'il est possible de faire mieux. »