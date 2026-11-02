À un moment délicat de la saison, le club marocain du Raja a pris une décision surprenante en mettant fin à son contrat avec son entraîneur espagnol Paco Jémez, à la suite d'une série de résultats qui n'ont pas été à la hauteur des ambitions des supporters du club vert. Cette décision ouvre la voie à une nouvelle étape au sein du club, avant les deux rencontres attendues face à Al Ahly d'Égypte en Coupe de la Confédération africaine.

Le Raja a annoncé officiellement, ce lundi, la fin de son contrat avec Paco Jémez, sur fond de recul des résultats et d'une équipe qui n'a pas affiché le niveau escompté au cours de la dernière période.

La décision de la direction du club marocain est intervenue après la défaite face à la Renaissance de Berkane sur le score de deux buts à zéro, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes hier soir, dimanche, dans le cadre de la sixième journée du championnat du Maroc.

La Renaissance de Berkane a réussi à décrocher sa première victoire dans la compétition cette saison, après avoir mis fin à une série de quatre matches nuls consécutifs, profitant des facteurs du terrain et du public pour récolter trois points précieux aux dépens du Raja.

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Avec ce résultat, la Renaissance de Berkane porte son total à 7 points et occupe la douzième place, tout en comptant un match en retard, après avoir disputé 5 matches, tandis que le total du Raja reste figé à 6 points, à la treizième place, en 5 matches également.

Les raisons de la fin du contrat

Le club vert a publié un communiqué officiel sur ses comptes de réseaux sociaux, dans lequel il a expliqué les raisons de la fin du contrat avec l'entraîneur espagnol.

Le communiqué indique : « Le Raja annonce la fin de son contrat avec l'entraîneur Paco Jémez, et ce après une évaluation globale de la situation sportive de l'équipe, les résultats obtenus, la qualité des prestations et le niveau de développement général de l'équipe n'ayant pas atteint le niveau des aspirations et des objectifs sportifs fixés par le club. »

Le communiqué ajoute que la commission sportive, en coordination avec la direction sportive, et après étude et évaluation de la période écoulée, a estimé qu'un changement au niveau de la direction technique était devenu nécessaire, dans le but d'insuffler du sang neuf au sein de l'équipe et de poursuivre le travail pour réaliser ses ambitions sportives.

Le Raja a conclu son communiqué en affirmant sa volonté de poursuivre son projet sportif avec toute l'ambition et le sens des responsabilités, conformément aux objectifs du club, à son histoire et à son statut, et en réponse aux aspirations de ses fidèles supporters.

Al Ahly guette le sort du Raja

Les répercussions du changement technique au sein du Raja ne s'arrêtent pas aux frontières des compétitions nationales, mais s'étendent à la Coupe de la Confédération africaine, où le club marocain évolue dans le même groupe qu'Al Ahly d'Égypte, aux côtés du Kara togolais et du Primeiro de Agosto angolais.

Les supporters des deux équipes attendent les deux rencontres prévues entre Al Ahly et le Raja lors des troisième et quatrième journées de la phase de groupes, au milieu des interrogations sur l'identité du nouveau directeur technique de l'équipe marocaine, et sur l'impact de ce changement sur son niveau avant le choc attendu face au champion d'Égypte.

Al Ahly devrait recevoir son homologue le Raja au stade international du Caire, entre le 18 et le 20 décembre prochain, dans le cadre de la troisième journée, avant que la rencontre entre les deux équipes ne se renouvelle au Maroc, entre le 8 et le 10 janvier prochain, pour le compte de la quatrième journée.

Ainsi, le Raja entame une nouvelle étape après le départ de Jémez, au moment où les supporters d'Al Ahly guettent de savoir si le changement technique donnera un nouvel élan à l'équipe marocaine avant les deux rencontres attendues dans la course à la qualification pour le tour suivant.