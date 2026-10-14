Les déclarations de José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, au sujet de l'arbitrage continuent de susciter une vive polémique. Le journaliste espagnol Roberto Gómez a exprimé, dans sa chronique habituelle de l'émission "La Tribu" sur Radio Marca aux côtés de Raúl Varela, son inquiétude face aux propos du technicien madrilène, et a réclamé une réponse ferme de la part de la Fédération espagnole de football.

Selon les propos rapportés par le site "Radio Marca", le journaliste a commencé par défendre le droit du Real Madrid de protester contre les décisions arbitrales qu'il juge injustes, affirmant : "Le Real Madrid a le droit de protester contre les décisions, et en particulier contre les prestations des arbitres".

Mais Roberto Gómez a voulu faire la distinction entre ces plaintes et les déclarations de l'entraîneur du Real Madrid : "Ce que je trouve extrêmement grave, ce sont les déclarations de Mourinho hier".

Le journaliste espagnol a explicité son interprétation des mots de l'entraîneur : "Il est évident qu'il met en doute les décisions de l'arbitre et sa prestation, et qu'il sous-entend que l'arbitre va délibérément nuire au Real Madrid. C'est quelque chose d'extrêmement grave".

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Il a également souligné que ces propos suscitent de l'inquiétude dans les milieux arbitraux : "Ces déclarations devraient être un motif d'inquiétude non seulement pour le Comité technique des arbitres, mais aussi pour la Fédération et pour le football espagnol".

Il a par ailleurs critiqué l'absence de toute réaction officielle aux déclarations de l'entraîneur du Real Madrid, avertissant : "Je pense que les déclarations d'hier sont extrêmement graves, car elles remettent en cause l'ensemble du championnat espagnol".

Pour Roberto Gómez, une simple mise en garde éventuelle adressée à l'entraîneur ne suffit pas : "Faut-il le convoquer pour tirer les choses au clair ? Faut-il le réprimander ? Ce sont des âneries. Ce dont nous avons besoin ici, c'est d'une réponse de la Fédération, du président de la Fédération espagnole de football".

Le journaliste a conclu en insistant sur la gravité de la situation et en interpellant directement le plus haut responsable fédéral : "Et c'est là que M. Louzán, le président de la Fédération espagnole de football, doit se manifester, car si l'on continue sur cette voie alors que nous ne sommes qu'au début de la saison, il est évident que nous savons ce qui nous attend".

Mourinho s'en est pris à l'arbitrage à plusieurs reprises cette saison, la dernière fois lors de la conférence de presse d'hier, avant le match de la Roma en Ligue des champions, en évoquant la récente rencontre face à Villarreal : "Je vous invite à ne regarder que la première minute du match contre Villarreal. Et si vous le souhaitez, nous pourrons en discuter samedi prochain ; cette première minute dispense de toute explication pour quiconque comprend le football".

Mourinho ne s'était pas présenté en conférence de presse à l'issue du match de samedi, après l'annulation d'un but de l'attaquant du Real Madrid Vinícius Junior et son expulsion par carton rouge direct pour avoir tiré les cheveux de Nathan Saliba, joueur de Villarreal, en début d'action.