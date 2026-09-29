La direction du FC Barcelone traverse une période de turbulences sans précédent. En effet, peu de temps après avoir pris les rênes de l'organe exécutif, le directeur général du club catalan a décidé de quitter ses fonctions de manière soudaine, ouvrant la voie à une nouvelle phase de restructuration au sein des bureaux du Camp Nou.

Le quotidien espagnol ARA a confirmé que Manel del Río, le directeur exécutif du club, a officiellement présenté sa démission après seulement un an à ce poste. Il a fait ses adieux au conseil d'administration lundi dernier, et mercredi devait être son dernier jour au sein de l'enceinte du club.

Del Río avait rejoint le Barça il y a quatre ans, plus précisément en septembre 2022, en tant qu'adjoint de Maribel Meléndez, qui occupait alors le poste de directrice générale, après le départ de Ferran Reverter, qui exerçait auparavant cette fonction sensible.

Dans un bref communiqué, le club a précisé que la décision avait été prise d'un commun accord entre les deux parties, et que la transition s'était déroulée en toute fluidité et sans le moindre différend.

Sergio Serrano : le nouvel homme fort

Après ce départ soudain, le Barça se voit contraint de redistribuer les responsabilités de toute urgence. Les informations indiquent que Sergio Serrano, le dernier arrivé au sein de l'équipe exécutive en provenance de la banque Sabadell, bénéficiera d'une grande influence au cours de la prochaine période et prendra en charge le dossier financier épineux du club.

Les sources ont révélé que la direction du Barça a déjà mené des entretiens avec de nombreux candidats pour occuper le poste de directeur général, sans pour autant négliger les talents présents dans les bureaux du Camp Nou. En effet, l'option d'une promotion interne et l'octroi de davantage de prérogatives aux employés du club catalan reste fortement sur la table.







