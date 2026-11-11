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Manchester United fait face à une crise sportive et financière qui s'aggrave, après avoir glissé dans la zone de relégation en Premier League, dans un début de saison catastrophique qui place le club devant un scénario que l'on n'envisageait jusqu'ici qu'à titre d'hypothèse, mais qui devient de plus en plus inquiétant avec la persistance des résultats négatifs.

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Manchester United n'a récolté que 8 points lors de ses 10 premiers matches en Premier League, occupant la dix-huitième place, soit le premier rang de la zone de relégation, après n'avoir obtenu qu'une seule victoire jusqu'à présent. La perspective de voir l'un des plus grands clubs du monde chuter en Championship est devenue une véritable source d'inquiétude.

Dans ce contexte, le journal allemand Bild a repris ce qu'avait publié le quotidien britannique The Sun au sujet des énormes répercussions financières que pourrait entraîner une relégation de Manchester United, liées au contrat de sponsoring qui le lie à l'entreprise allemande Adidas. En effet, l'accord permet à la société de mettre fin au partenariat avant son terme prévu si l'équipe venait à descendre en division inférieure.

Selon le rapport, le contrat comprend une clause accordant à Adidas le droit de résilier l'accord moyennant un préavis d'une saison complète, si Manchester United descend de la Premier League. La valeur totale du contrat atteint 900 millions de livres sterling, soit l'équivalent d'environ 1,03 milliard d'euros.

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Le club anglais avait prolongé sa collaboration avec l'entreprise allemande en 2023 pour une durée de 10 ans supplémentaires, l'accord devant rester en vigueur à l'origine jusqu'en 2035. La valeur du contrat s'élève à environ 900 millions de livres sterling, soit une moyenne de 90 millions par an, c'est-à-dire près de 107 millions d'euros par saison.

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Mais le danger ne se limite pas à une éventuelle rupture du partenariat. Même si Adidas décidait de maintenir le contrat, la relégation de United entraînerait une réduction de 50 % des versements annuels pour chaque saison passée hors de la Premier League. Ainsi, les sommes dues passeraient de 90 millions de livres sterling à seulement 45 millions par saison.

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Ligue des champions : une autre menace

La relégation ne représente pas la seule menace financière à laquelle Manchester United est confronté dans l'accord de sponsoring. Le contrat comprend en effet une clause liée à la participation à la Ligue des champions, qui permet à Adidas de réduire les versements garantis de 10 millions de livres sterling pour chaque saison où l'équipe est absente de la compétition continentale.

Cette clause est d'ailleurs déjà entrée en vigueur, après l'absence de Manchester United en Ligue des champions lors de la saison 2025-2026, ce qui a entraîné l'application de la réduction financière prévue dans l'accord. Le club a donc déjà subi une partie des pertes potentielles en raison du recul de ses résultats et de son éloignement de la compétition.

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Manchester United occupe la dix-huitième place au classement du championnat anglais avec 8 points en 10 matches, après avoir obtenu une seule victoire, pour 5 nuls et 4 défaites, accusant un point de retard sur Coventry City, dix-septième. Son dernier match s'est soldé par un nul 4-4 face à Aston Villa, avant de reprendre son parcours par une confrontation contre Liverpool le 22 novembre, à un moment où tous les indicateurs s'orientent vers la nomination d'un nouvel entraîneur à la place de Michael Carrick.

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