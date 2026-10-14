Seedorf veut faire venir un ancien attaquant de la sélection néerlandaise aux Corinthians : « Oui, nous avons parlé »

Clarence Seedorf a été présenté mercredi soir (heure néerlandaise) comme nouvel entraîneur principal de Corinthians. À peu près au même moment, Sky annonçait que Seedorf souhaitait intégrer son ancien coéquipier en sélection néerlandaise, Jimmy Floyd Hasselbaink, à son staff comme adjoint. L’ancien attaquant a confirmé l’information auprès de la chaîne d’information.
« Oui, il m’a appelé », déclare Hasselbaink, en faisant bien sûr référence à Seedorf. « Je le connais évidemment très bien. J’ai joué avec lui. Il a pris l’avion hier de Madrid à São Paulo. »
« Oui, nous avons discuté et, oui, il y a une part de vérité dans cette histoire. C’est quelque chose auquel je dois réfléchir. Je veux me replonger dans le métier d’entraîneur. »
Hasselbaink, aujourd’hui âgé de 54 ans, a surtout exercé comme entraîneur au cours de la décennie précédente. Il a notamment été adjoint à Nottingham Forest, puis entraîneur principal du Royal Antwerp, de Burton Albion, de QPR, de Northampton et, de nouveau, de Burton.
Un peu moins d’un an après son départ de Burton, il a signé en mars 2023 avec la FA pour devenir l’adjoint du sélectionneur de l’Angleterre, Gareth Southgate. Avec cette équipe, il a atteint la finale de l’Euro 2024 aux dépens de la sélection néerlandaise.
Hasselbaink a quitté la FA en août 2024 et n’a plus exercé comme entraîneur depuis. « Mais ce n’est pas pour tout de suite », poursuit-il au sujet de l’intérêt concret de Corinthians.
« Je dois y réfléchir, mais nous avons effectivement discuté. Restons-en là », conclut l’ancien attaquant de Boavista, de l’Atlético Madrid et de Chelsea, entre autres. Hasselbaink a disputé 23 matches internationaux avec les Pays-Bas, à une époque où les amateurs de football néerlandais voyaient se succéder les attaquants de pointe de haut niveau.