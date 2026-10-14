Seedorf veut faire venir un ancien attaquant de la sélection néerlandaise aux Corinthians : « Oui, nous avons parlé »

Clarence Seedorf a été présenté mercredi soir (heure néerlandaise) comme nouvel entraîneur principal de Corinthians. À peu près au même moment, Sky annonçait que Seedorf souhaitait intégrer son ancien coéquipier en sélection néerlandaise, Jimmy Floyd Hasselbaink, à son staff comme adjoint. L’ancien attaquant a confirmé l’information auprès de la chaîne d’information.

« Oui, il m’a appelé », déclare Hasselbaink, en faisant bien sûr référence à Seedorf. « Je le connais évidemment très bien. J’ai joué avec lui. Il a pris l’avion hier de Madrid à São Paulo. »

« Oui, nous avons discuté et, oui, il y a une part de vérité dans cette histoire. C’est quelque chose auquel je dois réfléchir. Je veux me replonger dans le métier d’entraîneur. »

Hasselbaink, aujourd’hui âgé de 54 ans, a surtout exercé comme entraîneur au cours de la décennie précédente. Il a notamment été adjoint à Nottingham Forest, puis entraîneur principal du Royal Antwerp, de Burton Albion, de QPR, de Northampton et, de nouveau, de Burton.

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Un peu moins d’un an après son départ de Burton, il a signé en mars 2023 avec la FA pour devenir l’adjoint du sélectionneur de l’Angleterre, Gareth Southgate. Avec cette équipe, il a atteint la finale de l’Euro 2024 aux dépens de la sélection néerlandaise.

Hasselbaink a quitté la FA en août 2024 et n’a plus exercé comme entraîneur depuis. « Mais ce n’est pas pour tout de suite », poursuit-il au sujet de l’intérêt concret de Corinthians.

« Je dois y réfléchir, mais nous avons effectivement discuté. Restons-en là », conclut l’ancien attaquant de Boavista, de l’Atlético Madrid et de Chelsea, entre autres. Hasselbaink a disputé 23 matches internationaux avec les Pays-Bas, à une époque où les amateurs de football néerlandais voyaient se succéder les attaquants de pointe de haut niveau.



