Sébastien Haller quitte le FC Utrecht et s’engage pour la première fois hors d’Europe

Sébastien Haller s'est engagé avec le Sanfrecce Hiroshima, a officialisé le club japonais. L'attaquant de 32 ans était libre après son départ du FC Utrecht.

En janvier 2025, l’attaquant avait fait le choix d’un retour sentimental à Utrecht. Son deuxième passage dans la cité de la cathédrale ne s’est toutefois pas avéré concluant.

Il n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire et a manqué la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire.

En 51 matchs officiels, il a inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives. Il troque désormais l’Eredivisie pour la J1 League.

« Je suis très heureux et reconnaissant de pouvoir jouer au Sanfrecce Hiroshima. J'ai hâte de rencontrer les habitants d'Hiroshima et de me lancer dans cette nouvelle aventure avec ma famille », a-t-il déclaré via les canaux officiels du club.

Il s’apprête ainsi à découvrir son premier championnat hors d’Europe, après avoir évolué en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre et en Espagne.

Son salaire au Japon n’a pas été communiqué, mais son statut de joueur libre lui aurait permis de négocier une prime à la signature substantielle.