Sébastien Haller, la recrue du Borussia Dortmund, est atteint d'un cancer des testicules

L'attaquant est tombé malade pendant la pré-saison de Dortmund et une tumeur a été découverte lors de tests.

Terrible nouvelle pour Sébastien Haller et le Borussia Dortmund. Alors que le Franco-Ivoirien, recruté cet été, avait la lourde tâche de remplacer Erling Haaland au BVB, ses débuts sont finalement repoussés en raison d'un gros soucis de santé. Le Borussia Dortmund a révélé que la nouvelle recrue du club, Sebastien Haller, a été diagnostiquée avec un cancer des testicules.

Sébastien Haller, 28 ans, a rejoint le BVB en juillet en provenance de l'Ajax après avoir connu une saison 2021-22 spectaculaire, notamment en Ligue des champions où il a inscrit un incroyable 11 buts en huit matchs. Mais l'attaquant est tombé malade pendant l'entraînement de pré-saison de son nouveau club, et les examens médicaux ultérieurs ont confirmé la maladie.

Le communiqué Dortmund au sujet d'Haller

"L'attaquant du Borussia Dortmund Sebastien Haller a dû quitter prématurément le camp d'entraînement du BVB à Bad Ragaz, en Suisse, pour cause de maladie et est déjà rentré à Dortmund", a expliqué le club sur son site officiel. "L'international ivoirien de 28 ans s'est plaint d'un malaise après l'entraînement de lundi matin".

"Au cours d'examens médicaux intensifs, une tumeur a finalement été découverte dans les testicules dans le courant de la journée. Au cours des prochains jours, des examens complémentaires auront lieu dans un centre médical spécialisé. Le Borussia Dortmund demande que la vie privée du joueur et de sa famille soit respectée et qu'aucune question ne soit posée. Dès que nous aurons de plus amples informations, nous vous informerons en concertation avec le joueur", a conclu le club allemand.

Haller écarté des terrains indéfiniment

Le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl, a ajouté : "La nouvelle d'aujourd'hui a été un choc pour Sébastien Haller et pour nous tous. Toute la famille du BVB souhaite à Sébastien un rétablissement complet le plus rapidement possible et que nous puissions le serrer à nouveau dans nos bras bientôt. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il reçoive le meilleur traitement possible."