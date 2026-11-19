Comment regarder Seattle Sounders FC - Real Salt Lake avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site web du diffuseur sportif détenteur des droits ou ouvrez son application officielle de streaming.

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Présentation du match

Major League Soccer - 1/16 19 nov. 2026 - 22:00 Lumen Field

Seattle Sounders FC reçoit le Real Salt Lake au Lumen Field pour un match de la conférence Ouest de MLS. Les deux équipes occupent la seconde moitié du classement et ont besoin de points.

L’équipe de Brian Schmetzer aborde cette rencontre après une courte victoire 2-1 contre Los Angeles FC, qui a mis fin à une série de deux défaites consécutives. Seattle Sounders FC a manqué de régularité, alternant prestations prometteuses et lourds revers, dont une défaite 5-1 face aux Vancouver Whitecaps.

Le Real Salt Lake arrive à Seattle sur une bonne dynamique. L’équipe de Pablo Mastroeni a remporté trois de ses quatre derniers matches de MLS, battant dernièrement le LA Galaxy 2-1. Cette série a confirmé sa capacité à obtenir des résultats à l’extérieur, même dans des rencontres disputées.

Seattle a l’avantage dans les confrontations récentes. Le club a battu le Real Salt Lake 2-0 au Lumen Field en septembre 2026 et a remporté trois des cinq dernières rencontres entre les deux équipes.

Les deux équipes occupent des places voisines au classement de la conférence Ouest, ce qui fait de ce match un duel direct pour gagner du terrain.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder cette rencontre de MLS en direct.

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