Comment regarder Seattle Sounders FC contre Los Angeles FC avec un VPN

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Présentation du match

Major League Soccer - Journée 34 7 nov. 2026 - 19:10 Lumen Field

Seattle Sounders FC reçoit Los Angeles FC au Lumen Field pour un match de la conférence Ouest aux enjeux importants pour les deux clubs, alors que la saison de MLS approche de sa phase finale.

L’équipe de Brian Schmetzer aborde cette rencontre en mauvaise forme. Seattle a perdu trois de ses cinq derniers matches, dont une lourde défaite 5-1 face aux Vancouver Whitecaps le 1er novembre, et occupe actuellement la dixième place du classement de la conférence Ouest.

Los Angeles FC arrive dans une meilleure position, à la sixième place de la conférence Ouest, même si ses récents résultats sont irréguliers. La défaite 1-3 contre Minnesota United le 2 novembre aura frustré Xavi Tamarit, dont l’équipe voudra réagir.

Les confrontations récentes tournent à l’avantage du LAFC. Le club a remporté le dernier duel entre les deux équipes 1-0 en mai et a généralement pris le dessus lors de leurs rencontres au cours des deux dernières saisons.

Pour Seattle, il est impératif de ne pas perdre. Laisser échapper des points au Lumen Field face à un rival direct dans la course aux places pour les phases finales aggraverait une série de résultats déjà difficile.

Le LAFC, de son côté, a les qualités nécessaires pour mettre en difficulté une équipe de Seattle qui encaisse beaucoup de buts. Heung-Min Son figure en tête de son onze probable et les visiteurs estimeront pouvoir se créer des occasions à l’extérieur.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match en direct.

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