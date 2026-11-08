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Major League Soccer
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Lumen Field
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Seattle Sounders FC - Los Angeles FC : où regarder le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Seattle Sounders FC vs Los Angeles FC
Seattle Sounders FC
Los Angeles FC
Major League Soccer

Tout ce qu’il faut savoir pour suivre en direct le match de Major League Soccer entre le Seattle Sounders FC et le Los Angeles FC aujourd’hui.

Comment regarder Seattle Sounders FC contre Los Angeles FC avec un VPN

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Présentation du match

crest
Major League Soccer - Journée 34
Lumen Field

Seattle Sounders FC reçoit Los Angeles FC au Lumen Field pour un match de la conférence Ouest aux enjeux importants pour les deux clubs, alors que la saison de MLS approche de sa phase finale.

L’équipe de Brian Schmetzer aborde cette rencontre en mauvaise forme. Seattle a perdu trois de ses cinq derniers matches, dont une lourde défaite 5-1 face aux Vancouver Whitecaps le 1er novembre, et occupe actuellement la dixième place du classement de la conférence Ouest.

Los Angeles FC arrive dans une meilleure position, à la sixième place de la conférence Ouest, même si ses récents résultats sont irréguliers. La défaite 1-3 contre Minnesota United le 2 novembre aura frustré Xavi Tamarit, dont l’équipe voudra réagir.

Les confrontations récentes tournent à l’avantage du LAFC. Le club a remporté le dernier duel entre les deux équipes 1-0 en mai et a généralement pris le dessus lors de leurs rencontres au cours des deux dernières saisons.

Pour Seattle, il est impératif de ne pas perdre. Laisser échapper des points au Lumen Field face à un rival direct dans la course aux places pour les phases finales aggraverait une série de résultats déjà difficile.

Le LAFC, de son côté, a les qualités nécessaires pour mettre en difficulté une équipe de Seattle qui encaisse beaucoup de buts. Heung-Min Son figure en tête de son onze probable et les visiteurs estimeront pouvoir se créer des occasions à l’extérieur.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match en direct.

Actualités des équipes et effectifs

Seattle Sounders FC vs Los Angeles FC compositions

4-2-3-1
Seattle Sounders FC crest
Seattle Sounders FC
SEA
Formation
Los Angeles FC crest
Los Angeles FC
LAF
4-2-3-1
team-logoA. Thomasteam-logoN. Toloteam-logoJ. Ragenteam-logoK. Rienziteam-logoK. KimH. DotsonH. DotsonC. RoldanC. RoldanA. RusnakA. Rusnakteam-logoS. Gomezteam-logoJ. MorrisD. JoveljicD. JoveljicH. LlorisH. LlorisR. PorteousR. Porteousteam-logoS. Palenciateam-logoE. Cheberkoteam-logoE. SeguraMathieu ChoinièreMathieu ChoinièreA. SiebA. SiebD. BouangaD. Bouangateam-logoM. DelgadoL. WaltaL. WaltaH. SonH. Son
Los Angeles FC crest
Los Angeles FC
LAF
4-2-3-1
Seattle Sounders FC

Onze de départ

Los Angeles FC

Remplaçants

Entraineur

  • B. Schmetzer
  • X. Tamarit

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