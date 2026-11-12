Sean Steur a réalisé un transfert retentissant de l’Ajax à Newcastle United l’été dernier. Le milieu de terrain de dix-huit ans a retrouvé cette semaine les Espoirs néerlandais, qui s’apprêtent à disputer une double confrontation cruciale. Voetbalzone s’est entretenu avec le natif de Volendam lors du rendez-vous avec les médias à Zeist.

Dans l’hôtel où séjournent habituellement les Espoirs néerlandais, Steur arrive en compagnie de Ruud Nijstad, du même âge que lui. Une fois que le joyeux duo a fini de rire, l’entretien peut vraiment commencer. « C’est toujours un plaisir de revenir ici. Nous allons jouer deux matches importants, alors nous avons de quoi nous réjouir. »

Pendant cette trêve internationale, les Espoirs néerlandais affronteront leurs homologues danois en barrages. Les deux pays se disputeront, sur deux matches, un billet pour l’Euro 2027, qui se tiendra l’été prochain en Albanie et en Serbie.

Steur n’a pas encore adopté l’accent Geordie, comme on le constate rapidement. « Quand je suis à Newcastle, je parle encore assez souvent néerlandais. J’appelle beaucoup les garçons ici et mes parents. Sven Botman est néerlandais, lui aussi. Mais ça fait du bien de pouvoir parler tout le temps dans ma langue. »

« Je pensais très bien parler anglais... Mais maintenant, j’ai quand même un bon niveau. À cause de l’accent là-bas, au début, je devais parfois demander qu’on me répète certaines choses plusieurs fois. Ça va beaucoup mieux maintenant », sourit Steur.

Les Espoirs néerlandais

Malgré l’importance des matches de la semaine prochaine, Steur ne ressent guère de tension au sein du groupe des Espoirs néerlandais. « Non, nous restons calmes. Bien sûr, nous savons que nous devons absolument gagner. Nous avons déjà fait un bon entraînement et je sens que tout le monde est motivé. Pourtant, je ne ressens ni tension ni pression supplémentaire. Nous savons ce que nous avons à faire. »

Steur tient particulièrement à se qualifier pour l’Euro des jeunes. « D’autres garçons ont déjà remporté un Euro des jeunes, mais pour moi, ce serait une première participation à une phase finale... C’est une belle perspective. C’est vraiment très important que les Pays-Bas y soient. Tout le monde ici le veut. »

Chez les Espoirs néerlandais, Steur passe beaucoup de temps avec Nijstad. « Ruud et moi, nous rions beaucoup ensemble. Je le connais depuis quelques années et nous avons toujours eu une très bonne relation. Je suis donc heureux d’être ici avec lui. »

À Zeist, les heures libres sont surtout consacrées aux jeux. « On joue au billard, au ping-pong et au Rummikub. Ruud dit qu’il me bat souvent à FIFA ? Je pourrai vous montrer tout à l’heure une vidéo sur mon téléphone qui montre tout autre chose. Sérieusement, je n’ai encore jamais perdu contre lui ! »

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Un départ qui a fait parler

À propos de FIFA : depuis cette année, le logo de la Premier League, un paradis pour les footballeurs, figure sur sa carte dans le populaire mode de jeu Ultimate Team. Steur est toujours heureux d’avoir rejoint Newcastle United. « Je me suis bien adapté et je m’y plais énormément. C’est évidemment un magnifique championnat et un club fantastique, avec des supporters formidables. »

Selon le jeune joueur, les différences entre l’Ajax et Newcastle United ne sont pas grandes. « Ça reste du football. La plus grande différence se situe, je pense, dans le championnat lui-même. Il est un peu plus intense, aussi bien physiquement qu’en matière de vitesse. »

« Tout le monde peut aussi le voir à la télévision. Tout est un peu plus extrême. C’est justement ce qui me plaît beaucoup. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai franchi le pas », explique Steur, qui reste pleinement convaincu de son choix. « À cent pour cent ! »

Steur ne ressent pas de pression supplémentaire liée à l’importante indemnité de transfert. « Je pense que, dans le football d’aujourd’hui, mon prix reste relativement raisonnable. Bien sûr, c’est beaucoup d’argent pour un joueur de dix-huit ans, mais on voit partout que des sommes énormes sont dépensées. »

« Personnellement, je ne vois pas les choses comme ça. J’essaie de progresser autant que possible et de faire de mon mieux. En fait, je n’y ai encore jamais vraiment pensé », ajoute Steur.

Botman, 26 ans, qui a représenté les Espoirs néerlandais à douze reprises par le passé, a donc accueilli Steur en Angleterre. « Heureusement, Sven et moi nous entendons très bien. C’est quelqu’un de très bien et, au début, il m’expliquait les choses quand je ne comprenais pas quelque chose. »

Les supporters de Newcastle United sont tellement élogieux à l’égard de Steur qu’ils estiment qu’il mérite davantage de temps de jeu. Lui garde son calme. « C’est toujours agréable quand les supporters sont contents de vous. À moi de faire en sorte que cela continue. »

« Chaque match avec Newcastle est vraiment particulier, surtout avec ces supporters. En particulier à St James’ Park. Je pense que l’ambiance là-bas ne me lassera jamais. J’en suis très reconnaissant », confie fièrement Steur.

L’équipe des Pays-Bas

Le rêve de Steur de jouer en Premier League s’est réalisé, mais ses ambitions vont plus loin. En Italie, le milieu de terrain Riccardo Cassano (Como), âgé de dix-sept ans, peut espérer obtenir du temps de jeu avec l’équipe nationale A pendant cette trêve internationale, alors qu’il doit encore faire ses débuts officiels chez les professionnels.

Steur possède déjà bien plus d’expérience à cet égard, mais il reste patient. « L’équipe des Pays-Bas est évidemment un rêve pour tous les joueurs des Espoirs néerlandais, donc pour moi aussi. C’est bien sûr un objectif, mais je ne suis pas quelqu’un qui se projette très loin, parce que je pense que ça ne sert pas à grand-chose. »

« J’essaie simplement de progresser autant que possible en tant que joueur et, à terme, j’aimerais y parvenir », souligne Steur, qui sait ce dont il a besoin. « Jouer beaucoup, devenir plus fort et acquérir un peu plus d’expérience. »

Pour l’heure, toute l’attention se porte sur les barrages contre les Espoirs danois. Steur, impatient d’en découdre, a un objectif clair : « Cette trêve internationale ne sera réussie que si nous nous qualifions pour l’Euro ! »

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