Sean Steur a réalisé un transfert retentissant de l’Ajax à Newcastle United l’été dernier. Le milieu de terrain de 18 ans a retrouvé cette semaine les Espoirs néerlandais, qui s’apprêtent à disputer une double confrontation cruciale. Voetbalzone a rencontré le natif de Volendam lors d’un point presse à Zeist.

Dans l’hôtel où séjournent habituellement les Espoirs néerlandais, Steur arrive en compagnie de Ruud Nijstad, qui a le même âge que lui. Une fois que les deux joueurs ont fini de rire, l’entretien peut vraiment commencer. « C’est toujours un plaisir de revenir ici. Nous allons jouer deux matches importants, il y a donc de quoi se réjouir. »

Pendant cette trêve internationale, les Espoirs néerlandais affrontent leurs homologues danois en barrages. Les deux pays se disputent, sur deux matches, un billet pour l’Euro 2027, qui se tiendra l’été prochain en Albanie et en Serbie.

Steur n’a pas encore adopté l’accent Geordie, comme on s’en aperçoit rapidement. « Quand je suis à Newcastle, je parle encore souvent néerlandais. J’appelle beaucoup les garçons ici et mes parents. Sven Botman est néerlandais, bien sûr. Cela fait quand même du bien de pouvoir parler tout le temps ma langue. »

« Je pensais très bien parler anglais... Mais maintenant, j’ai quand même un bon niveau. À cause de l’accent là-bas, au début, je devais parfois demander plusieurs fois qu’on me répète certaines choses. Ça va beaucoup mieux maintenant », dit Steur en riant.

Les Espoirs néerlandais

Malgré l’enjeu considérable de la semaine à venir, Steur ne ressent guère de tension au sein du groupe des Espoirs néerlandais. « Non, nous restons calmes. Bien sûr, nous savons que nous devons absolument gagner. Nous avons déjà fait une bonne séance d’entraînement et je sens que tout le monde est motivé. Mais je ne ressens ni tension ni pression supplémentaire. Nous savons ce que nous avons à faire. »

Steur tient particulièrement à se qualifier pour l’Euro Espoirs. « D’autres garçons ont déjà remporté un Euro dans les catégories de jeunes, mais pour moi, ce serait une première participation à une phase finale... C’est une belle perspective. Il est vraiment très important que les Pays-Bas y soient. Tout le monde ici le souhaite. »

Chez les Espoirs néerlandais, Steur passe beaucoup de temps avec Nijstad. « Ruud et moi, nous rions beaucoup ensemble. Je le connais depuis quelques années et nous avons toujours eu de très bons rapports. Je suis donc content d’être ici avec lui. »

À Zeist, les heures libres sont surtout consacrées aux jeux. « On joue au billard, au ping-pong et au Rummikub. Ruud dit qu’il me bat souvent à FIFA ? Je pourrai vous montrer tout à l’heure une vidéo sur mon téléphone qui prouve tout autre chose. Sérieusement, je n’ai encore jamais perdu contre lui ! »

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Un transfert qui a fait parler

À propos de FIFA : depuis cette année, le logo de la Premier League, un paradis pour les footballeurs, figure sur sa carte dans le populaire mode de jeu Ultimate Team. Steur est toujours heureux d’avoir rejoint Newcastle United. « Je me suis bien adapté et je m’y plais énormément. C’est bien sûr un championnat magnifique et un club fantastique, avec des supporters formidables. »

Selon l’adolescent, les différences entre l’Ajax et Newcastle United ne sont pas grandes. « Cela reste du football, bien sûr. Je pense que la principale différence tient au championnat lui-même. Il est un peu plus intense, tant physiquement que sur le plan de la vitesse. »

« Tout le monde peut aussi le voir à la télévision. Tout est un peu plus extrême. C’est justement ce qui me plaît. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai franchi le pas », explique Steur, qui ne regrette pas du tout son choix. « À cent pour cent ! »

Steur ne ressent aucune pression supplémentaire liée à l’importante indemnité de transfert. « Je pense que, dans le football actuel, mon prix reste relativement modeste. Bien sûr, c’est beaucoup d’argent pour un joueur de 18 ans, mais on voit partout que des sommes énormes sont dépensées. »

« Personnellement, je ne vois pas les choses de cette manière. J’essaie de progresser autant que possible et de faire de mon mieux. En fait, je n’y ai encore jamais vraiment pensé », confie Steur.

Botman, 26 ans, qui a porté douze fois le maillot des Espoirs néerlandais par le passé, a donc aidé Steur à prendre ses marques en Angleterre. « Heureusement, Sven et moi nous entendons très bien. C’est quelqu’un de très bien et, au début, il m’expliquait les choses quand je ne comprenais pas quelque chose. »

Les supporters de Newcastle United ne tarissent pas d’éloges sur Steur, au point d’estimer qu’il mérite davantage de temps de jeu. Lui garde son calme. « C’est toujours agréable que les supporters soient contents de vous. À moi de faire en sorte que cela continue. »

« Chaque match avec Newcastle est incroyablement particulier, surtout avec ces supporters. Notamment à St James’ Park. Je pense que je ne me lasserai jamais de l’ambiance là-bas. J’en suis très reconnaissant », dit Steur avec fierté.

L’équipe nationale des Pays-Bas

Le rêve de Steur de jouer en Premier League s’est réalisé, mais ses ambitions vont plus loin. En Italie, le milieu de terrain de 17 ans Riccardo Cassano (Côme) peut espérer obtenir du temps de jeu avec l’équipe nationale A pendant cette trêve internationale, alors qu’il n’a pas encore fait ses débuts officiels chez les professionnels.

Steur a déjà bien plus d’expérience à cet égard, mais il reste patient. « L’équipe nationale des Pays-Bas est bien sûr le rêve de tous les joueurs chez les Espoirs néerlandais, donc le mien aussi. C’est évidemment un objectif, mais je ne suis pas du genre à me projeter très loin, car je pense que cela ne sert pas à grand-chose. »

« J’essaie simplement de progresser autant que possible en tant que joueur et, à terme, j’aimerais atteindre cet objectif », souligne Steur, qui sait ce dont il a besoin. « Jouer beaucoup, devenir plus fort et acquérir un peu plus d’expérience. »

Pour l’heure, toute son attention se porte sur les barrages contre les Espoirs danois. Steur, déterminé, a un objectif clair en tête : « Cette trêve internationale ne sera une réussite que si nous nous qualifions pour l’Euro ! »

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