Sean Steur et Sven Botman vont avoir affaire à un entraîneur allemand à succès à Newcastle United

Matthias Jaissle a été présenté mercredi comme le successeur d’Eddie Howe à Newcastle United. Le manager de 38 ans arrive du club saoudien d’Al-Ahli et a signé un contrat de quatre ans à St James’ Park.

Howe a décidé de quitter Newcastle cet été après presque cinq ans au club. L’Anglais a mené les Magpies à de grands succès, dont plusieurs qualifications pour la Ligue des champions ainsi que la League Cup en 2025, le premier trophée du club depuis 1955.

Après le départ des joueurs vedettes Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) et Anthony Gordon (FC Barcelone), les médias britanniques ont rapporté que Howe n’était pas satisfait de la décision de la direction du club de les vendre.

Howe en a alors tiré ses conclusions et est désormais remplacé par Jaissle, qui a connu de grands succès avec Al-Ahli. Il a notamment mené ce club à la victoire en Ligue des champions de l’AFC en 2025 comme en 2026.

Newcastle a payé le prix demandé par Al-Ahli, soit l’équivalent de onze millions d’euros, et Jaissle dirigera lundi son premier match, officieux, à l’occasion d’un amical face à Valence à Mestalla. L’Allemand devra composer avec les Néerlandais Sean Steur et Sven Botman.

« Quand Newcastle United se présente à vous, vous y prêtez forcément attention », a confié Jaissle sur les canaux du club. « L’ambition du club, la vision pour l’avenir et les opportunités qui se profilent ont fait de cet endroit un choix incroyablement attrayant. »

« J’ai suivi de près le développement du club ces dernières années et les progrès réalisés sont évidents pour tout le monde. J’attends l’avenir avec énormément d’impatience. Je crois pleinement et sans réserve en ce projet, en l’ambition et dans la direction que suit le club. »

« Il y a une vision claire, un leadership fort et une plateforme exceptionnelle sur laquelle s’appuyer », a ajouté Jaissle, qui, avant son passage en Arabie saoudite, a travaillé au Red Bull Salzbourg et a mené ce club au titre de champion d’Autriche en 2022 comme en 2023.