Se priver du trio Gustavo, Payet, Strootman : le choix fort et payant de Rudi Garcia

Une nouvelle fois sans son ancien 3 majeur, l’OM s’est imposé face à Saint-Étienne (2-0). Un choix que Rudi Garcia pourrait continuer à assumer.

À l’échelle du football, cela remonte à une éternité. C’était le 13 janvier dernier, il y a pratiquement trois mois face à Monaco, dernière rencontre en date où Luiz Gustavo, Dimitri Payet et Kevin Strootman étaient alignés ensemble sur une rencontre de Ligue 1. Chacun a depuis ajouté des titularisations par ci par là à son escarcelle, mais le trio avec lequel Rudi Garcia comptait construire l’ossature de son équipe a vécu. De nouveau sur le banc face à Saint-Étienne, les quatre joueurs ont observé leur équipe s’imposer pour la quatrième fois sur les cinq derniers matches de championnat. Même si le choix ne sera pas simple à assumer politiquement, le sportif donne pour le moment raison à Rudi Garcia qui a su trouver auprès de son groupe les ressources pour repartir de l’avant.

Tant que le 4-4-2 fera recette, Payet pourrait faire banquette

Englué dans une terrible série de mauvais résultats entre fin novembre et début février (8 défaites, 3 nuls et 1 victoire toutes compétitions confondues, ndlr), Rudi Garcia avait testé plusieurs formules - en 4-2-3-1, en 4-3-3 ou en 3-4-3 - avant de finalement trouver la bonne après la défaite face à Reims (2-1 le 2 février dernier). Dans un 4-4-2 à plat, l’OM n’a plus connu la défaite (4 victoires et 1 match nul) et affiche un niveau de jeu à la hauteur de son classement (4e). Après leur nouvelle victoire face à Saint-Étienne dimanche soir (2-0), les Phocéens passent devant leur adversaire direct au classement et restent en selle dans la course au podium.

Sans Kévin Strootman, sans Luiz Gustavo ni Dimitri Payet au coup d’envoi, l’OM montre clairement meilleure allure. Car au delà du système de jeu choisi pour relancer son équipe, Rudi Garcia semble avoir aussi tranché sur les hommes. Au milieu, la paire Lopez-Sanson, utilisée à 4 reprises sur les 5 derniers matches, donne satisfaction et le duo Strootman-Gustavo qui semblait le mieux armé pour tenir les rênes de l’équipe doit désormais se trouver une nouvelle place. Entré peu après l’heure de jeu face à Sainté, le Brésilien a d’ailleurs remplacé Valère Germain tandis que le Néerlandais, lui, n’a fait son apparition en lieu et place de Morgan Sanson qu’à 5 minutes du terme de la rencontre. Pour Dimitri Payet, non utilisé, la donne apparaît un peu plus compliquée. Tant que le 4-4-2 fera recette, l’international français pourrait faire banquette tant son profil très axial ne colle pas avec l’utilisation d’ailiers de métier sur les côtés.

Face à l’ASSE, l’OM « new look » passait son premier véritable test face à une équipe du top 5. De quoi donner encore un peu plus l’assurance que, sportivement, l’ensemble tient la route. Mais l'OM pourra-t-il continuer de se présenter ainsi ? Dans les prochaines semaines, Rudi Garcia et son collectif auront de nouveau l’occasion de s’étalonner puisque les prochains rendez-vous de l’OM sont des chocs : le derby face à Nice, qui n’est qu’à quatre longueurs, puis le classique face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes.