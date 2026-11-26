Comment regarder Scunthorpe United - Wealdstone avec un VPN

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Présentation du match

National League - Journée 20 27 nov. 2026 - 14:45 Glanford Park

Scunthorpe United reçoit Wealdstone à Glanford Park pour un match de National League entre une équipe locale en difficulté et un visiteur de milieu de tableau.

Dirigé par Andy Butler, Scunthorpe occupe la 23e place du classement et ses derniers résultats n’ont guère atténué la pression. L’équipe s’est inclinée 2-1 à domicile face à Gateshead mardi soir, après une défaite 2-0 sur le terrain d’Aldershot Town.

Scunthorpe a ainsi perdu quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Le nul 1-1 à Worthing est le seul point pris sur cette période. Le club a aussi été éliminé de la FA Cup après une défaite 4-2 contre Port Vale.

Wealdstone arrive à la 16e place sous la direction de Gary Waddock, avec des résultats contrastés. Battu 3-0 par Altrincham mardi, le club n’a pas pu prolonger la dynamique née de sa victoire 4-0 contre Hornchurch le week-end précédent.

Les visiteurs ont montré qu’ils pouvaient marquer beaucoup de buts, notamment lors de leur victoire 3-2 contre Southend United fin octobre. Ils sont toutefois restés muets à deux reprises sur leurs cinq derniers matches, dont une élimination en FA Cup à Dover sur le score de 2-0.

Les deux rencontres de championnat entre ces équipes la saison dernière se sont soldées par des nuls. Scunthorpe tentera donc de décrocher cette fois une victoire à domicile. Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’horaire du coup d’envoi, la chaîne de diffusion et les possibilités de suivre le match en streaming.

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