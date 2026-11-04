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West Ham United a nommé son ancien milieu de terrain Scott Parker au poste d’entraîneur principal. Le technicien de 46 ans a signé un contrat de deux ans et demi avec pour mission de relancer la course à la montée du club en Championship. Il succède à Nuno Espirito Santo, limogé mardi après deux défaites consécutives à domicile contre Southampton et West Bromwich Albion.

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L’ancien milieu de terrain prend les commandes

Parker fait son retour au London Stadium en tant que quatrième entraîneur permanent de West Ham depuis le départ de David Moyes en mai 2024. Il était sans poste depuis son départ de Burnley, relégué, en avril. Il hérite d’une équipe huitième au classement et sera épaulé par les entraîneurs de l’équipe première Steve Potts, Gerard Prenderville et Billy Lepine, ainsi que par le directeur sportif Mark Noble.

West Ham compte actuellement six points de retard sur le leader, Middlesbrough, après avoir remporté deux de ses six derniers matches.

De retour, Parker vise une remontée rapide

Auteur de 129 apparitions et élu joueur de l’année trois fois de suite au cours de ses quatre années comme joueur dans l’est de Londres, Parker s’est exprimé sur son retour auprès du site officiel du club : « C’est une grande fierté pour moi d’assumer ce rôle et de revenir dans un club qui compte tant pour ma famille et moi.

« Il y avait une chaleur, une affection, un sentiment que je n’ai probablement ressentis nulle part ailleurs. Une chose m’a toujours marqué : la relation que j’ai nouée avec les supporters ici. Cette complicité et ce respect, je les ai ressentis immédiatement.

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« Avant tout, cette perspective m’enthousiasme énormément. Je me sens privilégié et honoré d’être celui qui veut nous ramener en Premier League et d’être l’entraîneur de ce club à l’heure actuelle.

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« Mon énergie, mon enthousiasme, ma détermination, ma passion : tout cela m’anime pleinement. C’est ce que j’ai ressenti dès que nous avons évoqué cette possibilité. C’est exactement pour cela que je suis ici et que je veux y être. »

Après avoir déjà mené Fulham, Bournemouth et Burnley hors de la deuxième division, Parker est également revenu sur ses premiers échanges avec la direction : « Dès mes premiers appels avec Karim [Virani, directeur général par intérim] et Daniel [Kretinsky, principal actionnaire], il était clair qu’ils partageaient une vision et la volonté de ramener le club en Premier League le plus vite possible. Je partage cette ambition et je suis convaincu que nous pouvons y parvenir.

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« J’ai évolué trois fois dans cette division et j’en suis sorti trois fois. C’est une division difficile, cela ne fait aucun doute.

« Je mettrai à profit toute mon expérience et toutes mes connaissances pour comprendre ce dont nous aurons besoin afin de faire preuve de régularité. »

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Le directeur général par intérim salue un choix unanime

Expliquant pourquoi le conseil d’administration s’est tourné vers son ancien milieu de terrain après la défaite 3-1 de samedi face à West Brom, le directeur général par intérim Karim Virani a déclaré au site du club : « Il jouit d’une grande estime à West Ham United et dans le monde du football. Le conseil d’administration l’a choisi à l’unanimité pour devenir notre nouvel entraîneur.

« Il possède une expérience et un parcours remarquables, tant comme joueur que comme entraîneur, un bilan de réussite clair et avéré en tant qu’entraîneur en EFL Championship, ainsi qu’une connaissance approfondie de West Ham United, de son identité et de ses supporters fidèles et passionnés.

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« Nous pensons que tous ces éléments font de lui la personne qu’il faut pour nous mener de l’avant et aider le club à atteindre ses objectifs cette saison et au-delà.

« Scott bénéficie du soutien total de tout le monde ici et, au vu des échanges que nous avons déjà eus avec lui, nous pensons qu’il représentera West Ham United et nos supporters d’une manière dont nous pourrons tous être extrêmement fiers. »

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Le déplacement à Cardiff lance la mission de relance

Parker dirigera West Ham pour la première fois mercredi soir, lors du déplacement à Cardiff City, avec l’objectif de rebondir immédiatement après une période difficile. Obtenir un bon résultat dans le sud du pays de Galles sera crucial pour le nouvel entraîneur, qui tentera de réduire l’écart avec les places synonymes de promotion directe avant la prochaine trêve internationale.

Le club de l’est de Londres fera par ailleurs d’autres annonces concernant les renforts de l’équipe technique de Parker dans les jours et les semaines à venir.