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Le sélectionneur de l’Écosse, Sebastien Pocognoli, bénéficie d’un renfort de poids avant la dernière trêve internationale de l’année, avec le retour de plusieurs joueurs clés. Le puissant milieu de terrain Scott McTominay figure dans le groupe de 26 joueurs retenus pour les deux prochains matches de Ligue des nations.

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McTominay de retour après une intervention cardiaque

La principale nouvelle pour les supporters écossais est la présence de McTominay, qui fait son retour en sélection après une intervention cardiaque réussie. Le milieu de Naples a rapidement retrouvé son meilleur niveau en Italie et ne montre aucun signe de manque de rythme, alors que l’Écosse se prépare à disputer deux rencontres qui détermineront sa position dans l’actuelle campagne de Ligue des nations de l’UEFA. Il apporte au milieu de terrain une présence physique et une menace devant le but dont l’équipe a grand besoin. McTominay a déjà inscrit quatre buts en sept apparitions depuis son rétablissement, preuve de son importance pour la sélection

Che Adams retrouve lui aussi le groupe aux côtés de McTominay. L’attaquant du Torino était indisponible lors du précédent rassemblement en raison d’une blessure aux adducteurs. Adams affiche une forme impressionnante en Serie A et son retour offre davantage d’options à Pocognoli dans le secteur offensif. L’entraîneur espère le voir mener l’attaque avec la même intensité qu’en Italie, compte tenu notamment de l’enjeu élevé du prochain match à domicile contre la Macédoine du Nord et du déplacement en Suisse.

Robertson à la poursuite du record de Dalglish

Si les retours retiennent l’attention, le capitaine Andy Robertson est sur le point d’entrer dans l’histoire. Le latéral de Tottenham Hotspur a récemment atteint le cap des 101 sélections, devenant seulement le deuxième joueur de l’équipe masculine à y parvenir après le légendaire Sir Kenny Dalglish. Si Robertson dispute les deux matches de cette fenêtre internationale, il atteindra 103 sélections et deviendra officiellement le joueur le plus capé de l’histoire de l’Écosse.

Le leadership de Robertson sera mis à l’épreuve alors que l’Écosse doit négocier un parcours difficile en Ligue B. Dans sa situation actuelle, l’équipe devra presque certainement remporter deux victoires pour décrocher une place en barrage de promotion. À ses côtés, Ryan Christie, de l’AFC Bournemouth, approche lui aussi d’un cap personnel : le milieu obtiendra sa 75e sélection s’il joue l’une des deux rencontres prévues ce mois-ci.

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Un nouveau visage et des absences notables

Pocognoli a largement reconduit le groupe présent lors de la dernière série de rencontres, mais a intégré un nouveau visage à l’équipe première. James Penrice a été récompensé pour ses prestations à différents postes aux Rangers, où il a évolué aussi bien en défense qu’au milieu de terrain. Sa présence offre davantage de souplesse tactique à un encadrement désireux de trouver le bon équilibre entre solidité défensive et créativité offensive.

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Le groupe compte toutefois des absents. Scott McKenna, pilier de la défense, et le milieu expérimenté Kenny McLean sont tous deux forfaits sur blessure, laissant des vides que Kieran Tierney, de retour, devra aider à combler. Le groupe a été ramené à 26 joueurs, contre 28 précédemment, comme l’a rapporté la Scottish FA.

Les scénarios pour la promotion en Ligue des nations

L’objectif de l’Écosse est clair, mais difficile à atteindre. Après des résultats contrastés lors de la précédente fenêtre internationale, avec notamment une victoire contre la Macédoine du Nord mais aussi une décevante défaite à domicile face à la Slovénie, l’équipe est sous pression. Il lui faudra probablement au moins quatre points pour conserver l’espoir d’une promotion en Ligue A. Avec moins, elle pourrait devoir surveiller nerveusement les places synonymes de relégation.

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Le premier obstacle sera la Macédoine du Nord à Barclays Hampden, où les supporters devraient jouer un rôle majeur. Après cette rencontre à domicile, le groupe se déplacera pour affronter une solide équipe de Suisse.

La liste complète du groupe écossais

Gardiens : Scott Bain (Falkirk), Angus Gunn (San Jose Earthquakes), Liam Kelly (Rangers), Jon McCracken (Bradford).

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Défenseurs : Luis Binks (Brondby IF), Luke Graham (Stoke City), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Nathan Patterson (Torino), James Penrice (Rangers), Andy Robertson (Tottenham Hotspur), Kieran Tierney (Celtic), Stephen Welsh (Swansea City).

Milieux de terrain : Ryan Christie (Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologna), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Josh McPake (Heart of Midlothian), Scott McTominay (Napoli), Kristi Montgomery (Blackburn Rovers).

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Attaquants : Che Adams (Torino), Kieron Bowie (Sassuolo), Findlay Curtis (Rangers), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Oli McBurnie (Hull City), Robbie Ure (Sevilla).