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McTominay laisse éclater sa frustration après le désastre du Dragao

La tension est à son comble autour de Naples après sa lourde défaite 4-1 face à Porto en Ligue des champions. Si Scott McTominay a trouvé le chemin des filets pour ramener brièvement son équipe à 1-1, la formation italienne s’est ensuite effondrée à l’Estadio do Dragao. Interrogé juste après le coup de sifflet final, un McTominay visiblement ébranlé n’a pas cherché à cacher sa déception.

L’ancien milieu de Manchester United s’est montré direct sur les défaillances défensives récurrentes de son équipe, estimant que l’ampleur de la défaite reflétait sa prestation. « Nous encaissons trop de buts, voilà le problème. Il y a trop de blessures en ce moment ; cela arrive dans le football, mais nous en avons vraiment trop. Je suis très en colère, je ne peux pas l’exprimer avec des mots. La seule chose que nous puissions faire maintenant, c’est aller de l’avant », a-t-il déclaré, selon TUTTOmercatoWEB.

Un appel à la responsabilité individuelle

McTominay a également appelé ses coéquipiers à se remettre en question plutôt qu’à chercher des excuses collectives. Sans chercher à atténuer la portée de cette piètre prestation, le milieu combatif a clairement indiqué qu’il n’était pas question de rejeter la faute sur les autres : chaque membre de l’effectif doit reconnaître ses propres lacunes et prendre immédiatement ses responsabilités pour redresser la situation.

« Nous devons mieux jouer dans les deux surfaces, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous avons perdu 4-1, il est évident que je suis en colère. Nous avons beaucoup de blessés, mais cela ne peut pas être une excuse, même si ce sont toujours les mêmes joueurs qui entrent sur le terrain. Chacun doit rentrer chez soi et réfléchir à ce qu’il peut faire pour s’améliorer demain », a-t-il ajouté.

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Allegri souligne le manque de profondeur de l’effectif

L’entraîneur Massimiliano Allegri a fait écho à certaines préoccupations de McTominay, soulignant notamment que le manque de remplaçants disponibles l’avait empêché de répondre à l’intensité de Porto en fin de match. Le technicien italien a fait remarquer que, si l’équipe à domicile avait pu faire entrer des joueurs frais, son banc était principalement composé de jeunes espoirs et d’attaquants, ce qui a exposé le milieu et la défense à la fatigue.

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« À ce moment-là, ils ont effectué cinq changements et fait entrer des joueurs frais et athlétiques », a expliqué l’entraîneur de Naples. « Nous aurions aimé faire de même, mais je n’avais que des attaquants sur le banc. Pour jouer des matches qui demandent une telle dépense d’énergie, il faut pouvoir faire des changements. Sinon, on ne peut pas y arriver, c’est simple. On ne peut tenir un tel rythme que si l’on dispose de huit ou neuf changements. »

Un rendez-vous crucial en championnat

La pression s’accentue désormais sur l’encadrement de Naples avant une rencontre de Serie A capitale face à la Lazio. Allegri a qualifié ce prochain match de « finale », laissant entendre que la saison du club pourrait dépendre de sa capacité à rebondir avant la trêve internationale. Alors que l’effectif est poussé dans ses retranchements, l’espoir est qu’une période de repos permette enfin à des joueurs clés de retrouver leur pleine forme. La sortie publique de McTominay sonne comme un avertissement : les joueurs ne sont plus disposés à accepter la médiocrité.