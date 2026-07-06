Le club saoudien Al-Ittihad s’apprête à vivre une nouvelle zone de turbulences : la plupart des observateurs estiment que « l’Amir » ne répondra pas aux attentes lors de la saison à venir.

Le successeur sur le banc n’est pas encore officialisé, mais la presse évoque l’arrivée possible de l’Allemand Jens Wessing, actuellement à la tête de Gamba Osaka.

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Le journaliste saoudien Khaled Al-Shneef a affirmé dans son émission « Dorina Ghair » : « Al-Ittihad s’apprête à vivre une nouvelle saison catastrophique, c’est une certitude pour moi. »

Il a ajouté : « Les supporters de l’Al-Ittihad doivent se préparer à la situation qui s’annonce, car la situation est extrêmement difficile au sein du club, à moins qu’un miracle financier ne se produise. »

Rappelons qu’Al-Ittihad a limogé son entraîneur portugais, Sérgio Conceição, en fin de saison dernière : il n’a remporté aucun titre et a terminé à la cinquième place.



