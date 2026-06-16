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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Schweinsteiger souhaite s'entretenir avec le défenseur égyptien après la rencontre face à la Belgique

Belgique vs Egypte
Belgique
Egypte
Coupe du monde
B. Schweinsteiger
M. Hany
Belgique
Égypte
É.-U.
Allemagne

Une performance exceptionnelle de l'arrière droit

En coulisses, lors du match Égypte-Belgique de la Coupe du monde 2026, la légende allemande Bastian Schweinsteiger a tenu à saluer les performances d’un Pharaon en particulier.

Les Pharaons ont arraché un match nul 1-1 face aux Diables Rouges lors de l’ouverture du groupe 7, grâce à une performance collective solide.

Selon le journaliste Mohamed El-Mahmoudi, sur la chaîne « On Sport », l’Allemand a suivi la rencontre avec attention et a été particulièrement impressionné par le niveau de Mohamed Hani, le défenseur des Pharaons.

Selon le journaliste, la légende allemande s’est renseignée sur le latéral droit égyptien dès la fin de la rencontre et a manifesté son souhait de le rencontrer.

Fait marquant : ces éloges ont été prononcés malgré l’own-goal de Hani en seconde période, qui avait permis aux Diables Rouges d’égaliser.

Coupe du monde
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Selon les propos rapportés par El-Mahmoudi, Schweinsteiger a considéré Mohamed Hani comme le meilleur joueur du match, saluant sa performance remarquable tant en défense qu’en attaque et sa capacité à neutraliser la menace représentée par Jérémy Doku, la star des Diables Rouges.

Les éloges de l’ancienne star allemande témoignent du niveau de jeu affiché par les Pharaons en ce début de Coupe du monde, d’autant plus qu’ils étaient tout près de l’emporter avant que le score n’évolue pas au-delà du 1-1.

Les Pharaons préparent désormais leur prochain match face à la Nouvelle-Zélande, avec l’ambition de signer leur première victoire en Coupe du monde et de nourrir leurs espoirs de qualification pour le tour suivant.

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