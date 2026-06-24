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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Schweinsteiger est accusé d'avoir tenu des propos racistes à l'encontre de la Côte d'Ivoire. S'est-il excusé ?

Allemagne vs Côte d'Ivoire
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B. Schweinsteiger
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Ses déclarations ont provoqué un vif émoi en Allemagne.

Selon la presse, l’ancienne star allemande Bastian Schweinsteiger est vivement critiqué dans son pays pour ses déclarations lors de la Coupe du monde 2026.

Selon le site « Foot Mercato », l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich, aujourd’hui consultant pour la chaîne allemande ARD durant la Coupe du monde 2026, aurait tenu des propos mal perçus juste avant la victoire 2-1 de la Mannschaft face à la Côte d’Ivoire.

Si son analyse en elle-même n’a pas été contestée, certaines expressions employées ont provoqué un tollé en Allemagne.

En décrivant le style de jeu des Éléphants, il a évoqué le « football africain », le qualifiant de « non conventionnel, aléatoire, un peu sauvage et totalement dépourvu de tactique ».

 L’emploi de l’adjectif « sauvage » a provoqué une vive polémique en Allemagne, nombre d’observateurs y décelant des connotations racistes et colonialistes.

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 Malgré la polémique, Schweinsteiger n’a pas présenté d’excuses publiques et la chaîne n’a prononcé aucune sanction à son encontre.

 Hier soir, il a d’ailleurs animé en direct l’émission consacrée au match Angleterre-Ghana (0-0), ce qui confirme qu’il n’a pas été sanctionné pour ses propos.

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