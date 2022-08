Schweinsteiger affirme que Liverpool était une meilleure équipe lors de la défaite face à Manchester United

L'ancien de Manchester United, Bastian Schweinsteiger, a déclaré que Liverpool était la meilleure équipe lors de la défaite 2-1 à Old Trafford.

Manchester United a lancé sa saison ce lundi à Old Trafford. Une équipe de Manchester United gonflée à bloc a surpris Liverpool avec des buts de Jadon Sancho et Marcus Rashford qui ont donné les trois points aux hôtes. Cependant, l'ancien milieu de terrain des Red Devils, Bastian Schweinsteiger, estime que les visiteurs n'ont pas eu la chance d'être du bon côté en ce qui concerne résultat.

"Si Liverpool avait assurer dans la dernière passe, ils auraient gagné"

S'exprimant sur BBC Radio Five Live, l'Allemand a déclaré : "Je soutiens United bien sûr et je suis très heureux qu'ils aient gagné le match. Mais était-ce une grande performance ? Je ne dirais pas ça. Liverpool était la meilleure équipe, avec beaucoup plus de possession de balle. Ils n'ont pas pu assurer leurs dernières passes, sinon ils auraient gagné le match".

Manchester United lance enfin sa saison en battant Liverpool d'une courte tête (2-1)

"Mais Manchester United a eu la bonne attitude et le bon esprit. Ils ont un très bon manager maintenant et je pense qu'il est l'homme idéal pour ce poste. Mais était-ce la façon dont United veut jouer au football ? Je ne le pense pas. C'était le mode de survie", a déclaré l'ancien milieu de terrain du Bayern Munich et des Red Devils.

Man United double Liverpool au classement

Manchester United avait absolument besoin d'une victoire pour quitter la dernière place du classement en Premier League et éviter de réaliser le pire début de saison de l'histoire du club mancunien depuis la création de la Premier League en 1992. Les trois premiers points de la saison des Red Devils - et les premiers sous la direction du nouveau patron Erik ten Hag - leur ont permis de quitter la dernière place du classement et de dépasser Liverpool.

Les Red Devils vont désormais devoir poursuivre sur leur lancée et prouver à leurs supporters que ce n'était pas un simple coup de chance. Manchester United se rend sur la côte sud pour affronter le Southampton de Ralph Hasenhuttl, le week-end prochain, tandis que Liverpool reçoit Bournemouth et espère décrocher sa première victoire de la saison.