Schreuder a été limogé à la suite d’une série de mauvais résultats et d’une fin de saison décevante

Alfred Schreuder a été limogé de son poste d’entraîneur du Diriyah SC. Selon Ben Jacobs, le frère de Dick Schreuder est remplacé par Khaled Al-Atwi.

Schreuder dirigeait le club, qui évolue en deuxième division saoudienne, depuis décembre 2025.

Sa mission consistait à propulser le club vers l’élite, mais deux défaites successives ont rendu cet objectif inaccessible, entraînant sa démission.

Auparavant, il avait occupé le poste d’entraîneur principal au Club Bruges, au FC Twente, à l’Ajax et au TSG Hoffenheim.

C’est à Hoffenheim qu’il a croisé la route de Julian Nagelsmann, qui l’a ensuite appelé pour être son adjoint lors de la Coupe du monde 2026.

Il pourra donc se consacrer pleinement à son rôle d’adjoint de la sélection allemande.



