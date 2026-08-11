Scholes se contredit et réclame à Manchester United la conclusion du transfert du « clown fou »

La légende de Manchester United Paul Scholes a exhorté son ancien club à tenter de recruter Cristian Romero, le capitaine de Tottenham, avant l'Atlético Madrid, même s'il a qualifié le défenseur argentin de « fou » et de « clown absolu ».

Le défenseur argentin, âgé de 28 ans, devrait quitter Tottenham cet été après avoir obtenu le feu vert pour rejoindre l'Atlético Madrid, qui mène des discussions intenses avec le club du nord de Londres, seuls quelques millions les séparant dans les négociations.

Pendant ce temps, Manchester United cherche avec ardeur de nouvelles options pour renforcer l'effectif de Michael Carrick avant le début de la nouvelle saison, qui verra United participer à la Ligue des champions après avoir terminé à la troisième place de la Premier League la saison dernière.

Scholes a critiqué le style de jeu défensif imprudent et indiscipliné de Romero à Tottenham, mais il a de manière surprenante appelé Manchester United à le devancer avant l'Atlético Madrid.

Il a déclaré, en évoquant les cibles potentielles de recrutement de Manchester United dans le podcast « The Good, The Bad & The Football » : « En voici un qui va peut-être vous faire rire. Cristian Romero, de Tottenham. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal « Daily Mail » : « Je sais que cela peut paraître ridicule, mais je crois que je l'apprécie. Je pense qu'il est fou. C'est un très bon défenseur, mais il commet quelques bêtises. C'est un clown au sens propre du terme. »

Il a poursuivi : « Il semble être un défenseur très populaire, vraiment. Je sais que cela peut paraître étrange, mais je pense que les supporters d'Old Trafford l'adoreraient. »

Scholes estime que Manchester United a besoin de renforcer le poste de défenseur central en particulier s'ils comptent progresser à l'avenir.

Il a poursuivi : « Je pense que le poste de défenseur central est probablement le poste le plus important à traiter. Vous avez besoin de défenseurs fiables en Premier League. Il vaut mieux qu'ils soient suffisamment en forme physiquement pour jouer la plupart des matchs. »

Il a conclu ses propos : « Harry Maguire ne l'est pas, mais Martínez se blesse souvent. Nous avons le jeune Ayden Heaven, qui, à mon avis, est un talent très prometteur, mais il continuera à commettre des erreurs. Il est jeune. »