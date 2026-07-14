Scholes prévoit un match chaotique entre l’Angleterre et l’Argentine, conclu selon lui par pas moins de sept buts

Pour l’ancien Mancunien Paul Scholes, la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine, programmée mercredi soir, s’annonce comme un « chaos total » riche en émotions et en buts, qu’il voit se conclure sur le score fleuve de sept réalisations.

Les Three Lions ont validé leur billet pour le dernier carré en battant la Norvège (2-1), tandis que l’Albiceleste a dominé la Suisse (3-1) pour atteindre ce stade.

Sans se montrer impressionné outre mesure par l’une ou l’autre des deux sélections, l’ancien milieu de terrain préfère toutefois l’effectif dont dispose l’Allemand Thomas Tuchel à celui de son homologue argentin Lionel Scaloni.

Pour lui, cette demi-finale est un véritable « 50-50 », mais il parie sur une victoire anglaise au terme d’un spectacle offensif à sept buts.

Toutefois, il estime que le sacre mondial reste hors de portée pour les Three Lions, car il ne voit pas l’Angleterre battre la France, grande favorite, en finale dimanche.

« Je pense que le parcours de l’Angleterre et de l’Argentine a été très similaire », a déclaré Scholes dans des propos rapportés par le journal anglais « Metro ». « Je ne pense pas qu’aucune des deux équipes ait particulièrement bien joué, mais elles ont réussi à passer les tours. »

Il ajoute : « Le plus important, et le plus grand atout de l’Argentine, c’est qu’elle l’a déjà fait et qu’elle sait comment gagner ces grands matchs dans les tournois. Nous, nous ne l’avons pas encore prouvé. »

Il a poursuivi : « Ce sera un match passionnant, voire chaotique. Il pourrait se terminer sur un score de 4-3 pour l’une ou l’autre des équipes, et il y aura des cartons jaunes et rouges. Si l’Argentine perd, tout le monde va râler, c’est certain. Une défaite serait une catastrophe. »

Il a poursuivi : « Je pense que nous pouvons battre l’Argentine et l’Espagne, mais je ne suis pas sûr que nous puissions battre la France. Je pense qu’il faudrait que l’Espagne batte la France (dans l’autre demi-finale). »

Il conclut : « Je vois nos chances en demi-finale comme un véritable pile ou face. L’Argentine est peut-être favorite grâce à son expérience, mais je préfère notre effectif, même avec Lionel Messi. »

Il conclut : « Je vois l’Angleterre l’emporter 4-3. Ce sera le chaos, avec des cartons rouges et tout le reste, tout risque de dégénérer. »