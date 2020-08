Scholes demande à ce que Lindelof soit remplacé lors du mercato

L'ancienne légende des Red Devils n'a pas du tout apprécié le match de Lindelof, fautif sur le second but de la Roma, dimanche soir, en Ligue Europa.

La légende de , Paul Scholes, pense que Victor Lindelof doit être remplacé au cœur de la défense des Red Devils, alors que l'équipe s'est inclinée en demi-finale de la , dimanche soir, face au (2-1). Malgré un penalty précoce marqué par l'inévitable Bruno Fernandes, Séville a riposté par Suso en première mi-temps et Luuk de Jong a marqué le but vainqueur à 12 minutes de la fin pour assurer le succès aux Espagnols, habitués à triompher dans cette compétition.

Le but gagnant de De Jong a permis à l'attaquant de trouver un espace entre Lindelof et Aaron Wan-Bissaka dans la surface, avant de terminer cliniquement devant David de Gea. Scholes est catégorique sur le fait que les quatre arrières des Red Devils sont responsables de ce but, mais a particulièrement critiqué Lindelof.

"Son angle de corps est complètement faux"

"United méritait de gagner, il n'y a aucun doute là-dessus, c'était la meilleure équipe, mais il faut dire que sur le deuxième but, la partie défensive était choquante", a déclaré Scholes à BT Sport. "Lindelof et Maguire, tous deux sortis du premier poteau, il y a un avant-centre, Lindelof doit le voir. Ensuite, Wan-Bissaka doit le couvrir s'il ne pense pas qu'il le voit. Lindelof en tant que défenseur central, il a son avant-centre, il doit le regarder, son angle de corps est complètement faux", a pesté l'ancienne gloire du club.





L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"S'ils évitaient cela, je pense qu'ils continuaient et marquaient un but parce que Séville avait l'air assommé. Ils n'avaient pas l'air capables de se créer une autre chance que celle-là. Vous pouvez presque blâmer les quatre défenseurs pour ce but. Williams n'atteint pas le ballon, là où se trouve Maguire, je ne sais pas. Mais pour moi, Lindelof est le plus grand problème", a répété Paul Scholes, très remonté contre le défenseur, qui s'est fait reprendre de volée sur le terrain par Bruno Fernandes après le but.

Le marché des transferts étant maintenant ouvert, Scholes a réitéré son point de vue selon lequel les Red Devils ont besoin d'un nouvel arrière central pour jouer aux côtés de Maguire, même si la défense de l'équipe a bien performé ces derniers temps. "Je ne suis pas sûr que Lindelof sera assez bon en tant que partenaire pour Maguire. Je pense qu’ils ont besoin d’un défenseur plus dominant à ses côtés (...) juste pour couvrir ses légères faiblesses".

Après le match, le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que l'équipe avait besoin de nouvelles recrues pour défier et en championnat la saison prochaine. Les Red Devils bénéficieront désormais d'une courte pause avant le début de la nouvelle saison de , le 12 septembre.