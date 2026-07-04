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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Schober : « Nous avons montré la force de caractère des Égyptiens lors de la Coupe du monde »

M. Shobeir
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Un véritable exploit

Mustafa Shubair, le gardien de l’équipe d’Égypte, a salué la grinta des Pharaons après leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les Égyptiens ont battu l’Australie 4-2 aux tirs au but, à l’issue d’un match nul 1-1 après le temps réglementaire et les prolongations.

Dans une déclaration au site officiel de la Fédération internationale de football (FIFA), il a affirmé : « C’est cette combativité égyptienne qui coule dans nos veines. C’est vraiment incroyable. Nous nous battons jusqu’à la dernière seconde, et nous continuerons à nous battre jusqu’au bout lors du prochain match également, quel que soit le nombre de rencontres que nous disputerons. »

« Même si nous souffrons d’un manque d’effectifs à certains postes en raison du nombre élevé de blessés, nous continuerons à nous battre pour les supporters, pour la patrie et pour nous-mêmes. »

Il a ajouté : « L’histoire est en train de s’écrire. Nous peinons encore à réaliser que nous soyons parvenus à ce stade de la compétition. Dès notre arrivée, nous nous sommes fixés un objectif clair : nous ne sommes pas venus pour disputer la phase de groupes puis rentrer chez nous. Nous avons donné le maximum, et la chance nous a souri. Nous rendons grâce à Dieu pour ses nombreuses bénédictions, nous lui en sommes reconnaissants et nous espérons poursuivre notre parcours. »

Prochain rendez-vous : un choc face à l’Argentine, championne du monde en titre, le 7 juillet au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta.

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