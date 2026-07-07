Schober, au sujet de sa performance contre l'Argentine : « Le football est un sport collectif. »

Mustafa Shubair, le gardien de l’Égypte, s’est dit affecté par l’élimination des Pharaons (3-2) face à l’Argentine, estimant que « ce sont les petits détails qui ont fait la différence ».

Les Pharaons ont ainsi quitté la Coupe du monde 2026 sur un scénario fou, battus (3-2) par l’Argentine, tenante du titre, ce mardi au stade d’Atalanta lors des huitièmes de finale.

Les Pharaons menaient pourtant 2-0, avant que l’Albiceleste ne renverse la vapeur en inscrivant trois buts dans les dix dernières minutes et ne valide son billet pour les quarts de finale.

Mustafa Shubair s’est particulièrement illustré en première période en repoussant un penalty de Lionel Messi ainsi que deux occasions franches signées Alexis Mac Allister et Julián Álvarez.

Au micro de beIN Sports, il a confié : « Nous étions tout près de la victoire, mais, comme souvent dans les grands matchs, ce sont les détails qui ont fait la différence. »

Interrogé sur sa satisfaction après la rencontre, il a répondu : « Le football est un sport collectif, nous avions le match en main, mais au final nous acceptons ce que Dieu a décidé pour nous. »

Il a conclu : « Nous allons travailler à corriger nos erreurs dès les prochaines qualifications pour mieux faire à l’avenir. »

Rappelons que l’Argentine attend en quarts de finale le vainqueur du match Suisse-Colombie, programmé ce mardi soir.



