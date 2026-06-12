Schlötterbeck : « Je continue de suivre l’actualité du Real Madrid dans les médias, mais mon focus s’est déplacé. »

Le défenseur allemand Nico Schlotterbeck, qui évolue au Borussia Dortmund, a réagi à l’intérêt du Real Madrid. Le club merengue souhaite renforcer sa défense sur demande de l’entraîneur portugais José Mourinho.

Le technicien portugais cherche en effet à finaliser plusieurs recrutements pour renforcer son effectif et le ramener sur les podiums.

Bien qu’aucune officialisation n’ait encore eu lieu, les prochains jours pourraient voir les arrivées d’Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries et Bernardo Silva au sein de l’équipe madrilène, en l’absence de rebondissement de dernière minute.

Selon le quotidien espagnol AS, le technicien portugais cherche encore un défenseur polyvalent capable d’évoluer dans l’axe ou sur le côté, et ce même si les arrivées de Konaté et Dumfries semblent imminentes.

Yoshko Gvardiol et Riccardo Calafiori occupent actuellement les premières places sur la short-list du club, mais des discussions sont déjà prévues avec d’autres cibles si les pourparlers avec Manchester City et Arsenal venaient à achopper.

Selon la chaîne allemande « Sky Sports », le Real Madrid n’a pas oublié Schlotterbeck, qu’il suit depuis plusieurs mois et qu’il place en troisième position sur sa short-list.

Interrogé alors qu’il participe au stage de préparation de la sélection allemande en vue de la Coupe du monde, le joueur a confirmé être au courant de l’intérêt madrilène.

Interrogé alors qu’il se trouve actuellement avec la sélection allemande pour la Coupe du monde, le défenseur du Borussia Dortmund a répondu : « Un lien avec le Real Madrid ? Oui, bien sûr, on voit ces choses-là dans les médias, mais fondamentalement, comme je l’ai dit il y a quelques semaines, toute l’attention est désormais tournée vers la Coupe du monde et le premier match. »

Schlotterbeck a certes prolongé son contrat avec le club allemand il y a quelques mois, mais il a inclus une clause libératoire d’environ 50 millions d’euros pour un départ vers un club étranger, ce qui pourrait annoncer un été chargé en négociations pour le Real Madrid.