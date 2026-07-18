Scherer : « Le match pour la troisième place est ridicule… et la FIFA se soucie davantage des bénéfices que des joueurs »

Alan Shearer, l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre, a critiqué le match pour la troisième place de la Coupe du monde, le qualifiant de « sans intérêt sur le plan sportif », à la veille de la rencontre entre l’Angleterre et la France, prévue ce samedi soir, après l’élimination des deux équipes en demi-finale.

« Le match pour la troisième place de la Coupe du monde est ridicule », a-t-il déclaré au quotidien britannique Daily Mail. La FIFA met beaucoup l’accent sur la santé et le bien-être des joueurs, mais après leur élimination du tournoi et leur échec à remporter le titre, on les oblige à se rendre à Miami pour jouer un match, sous une chaleur pouvant atteindre 37 ou 38 degrés, juste pour la troisième place. »

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Il a ajouté : « C’est totalement absurde. Les joueurs devraient être en train de rentrer chez eux ou d’envisager leurs vacances, plutôt que de rester trois ou quatre jours de plus pour disputer une rencontre sans intérêt, dont le seul objectif est de générer davantage de profits. »

Il a poursuivi : « On leur dit que c’est l’occasion de conclure le tournoi à la troisième place mondiale. Faux : les joueurs n’ont qu’une idée en tête, rentrer chez eux et oublier ce tournoi. Ils sont épuisés, et dans vingt ans, personne ne se vantera d’avoir terminé troisième ou quatrième. C’est absurde, que ce soit pour la France ou pour l’Angleterre. Tout le monde sait ce que dissimule cette rencontre, et il serait préférable de l’annuler. »

Cette rencontre rapporte pourtant des revenus supplémentaires à la Fédération internationale de football (FIFA), aux organisateurs et aux diffuseurs, tandis que l’équipe victorieuse empoche deux millions de dollars de plus que la quatrième (29 millions contre 27).

Ce n’est pas la première fois que Shearer critique cette rencontre : il avait déjà qualifié le match pour la troisième place entre la Belgique et l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2018 d’« absurdité totale », selon la chaîne française « RMC ».