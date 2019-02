Schalke 04 - Manchester City | Horaire, streaming, chaîne TV, compositions : toutes les infos pratiques

Sur quelle chaîne TV pourrez-vous regarder Schalke-City ? Un streaming est-il disponible ? Quelles sont les compositions ? Toutes les réponses ici.

Une fois de plus, Schalke 04 retrouve un ogre en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Habitué à ces altitudes à la fin de l'hiver, le club de la Ruhr a parfois su inquiéter quelques grosses écuries du Vieux Continent, comme le Real Madrid il y a quelques saisons, quand Leroy Sané s'était présenté à l'Europe.

Mais entre inquiéter un ogre et le faire tomber, il y a un pas que le club allemand aura du mal à franchir. Car Manchester City est tout simplement irrésistible depuis quelques semaines. Engagé avec Liverpool dans une lutte palpitante pour le titre de champion d'Angleterre, le champion en titre a récupéré sa place de leader après avoir été dans le rôle du chasseur pendant quelques semaines. Cette trajectoire lui a permis d'engranger un maximum de confiance pour aborder cette phase à élimination directe de Ligue des champions.

Dans le Nord de l'Angleterre, les deux dernières campagnes n'ont toujours pas été digérées, malgré une logique progression. Pour son identité de jeu, son effectif XXL et la réputation de son entraîneur, Manchester City sera très attendu dans ce printemps européen. Bien qu'encore en course dans quatre compétitions différentes, les Eastlands vont ériger certaines épreuves en priorités. Et la C1 qu'ils n'ont jamais gagné en fera inévitablement partie. C'est en Allemagne, dans une enceinte bondée à Gelsenkirchen, que l'épopée des Light Blues peut commencer.

Match Schalke 04 - Manchester City Date Mercredi 20 février 2019 Horaire 21:00

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

Domenico Tedesco (entraineur de Schalke 04) : "Rien ne vaut un match à élimination directe en Champions League contre une équipe parmi les meilleures du monde. Nous avons beaucoup travaillé pour pouvoir jouer un tel match et en profiter. Logiquement, nous avons une chance de gagner, mais bien sûr, nous ne sommes pas les favoris. Manchester City est une équipe très forte, nous aurons besoin qu'ils soient dans un jour sans et nous devrons faire de notre mieux".

Pep Guardiola (entraineur de Manchester City) : "Je pense que la qualité est là. Schalke se bat toujours, les attentes sont toujours grandes et ils l'ont fait la saison dernière. Toutes les équipes veulent se qualifier pour la Ligue des champions et elles l'ont fait. Parfois maintenir ce niveau est difficile, mais ce sont deux matches et la qualité et le stade est une force en plus pour eux. Nous le savons. Nous devons contrôler nos émotions, subir les mauvais moments, fructifier les bons moments font la différence. Nous sommes confiants. Nous arrivons avec de nombreux rêves en tête. Nous voulons essayer de marquer des buts. Nous allons essayer d'obtenir un bon résultat pour terminer le travail à Manchester".



OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport et en streaming sur la plateforme RMC.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport et RMC Sport Access RMC Sport

EFFECTIFS ET COMPOS

Poste Lyon Gardiens Fährmann, Langer, Nübel Défenseurs Bruma, Nastasic, Oczipka, Riether, Mendyl, Salif Sané Milieux Bentaleb, Caligiuri, Harit, Konoplyanka, Mascarell, McKennie, Rudy, Schöpf, Serdar, Stambouli Attaquants Burgstaller, Di Santo, Embolo, Kutucu, Matondo, Skrzybski,Teuchert, Uth, H. Wright

Dans les rangs de Schalke, le jeune Matondo a été titularisé pour la première fois lors du match nul et vierge contre Fribourg ce week-end, un mois après avoir quitté Manchester City.



Le jeune international gallois abordera donc ce match avec une saveur particulière face à son ancien club, mais il devra peut-être se contenter d'une place sur le banc, car le créateur Yevhen Konoplyanka devrait faire son retour dans l'entrejeu.



Omar Mascarell est suspendu, tandis que Benjamin Stambouli et Sebastian Rudy devront éviter de prendre un carton pour ne pas être suspendus au match retour. Rudy, élément clé de cette formation allemande, devrait bien tenir sa place au milieu.

Le onze probable : Fahrmann - Caligiuri, Sane, Nastasic, Oczipka - Bentaleb, Rudy - Uth, McKennie, Konoplyanka - Burgstaller.

Poste Barça Gardiens Claudio Bravo, Ederson, Muric Défenseurs Danilo, Kompany, Laporte, Mangala, B. Mendy, Otamendi, Stones, Walker Milieux De Bruyne, Delph, Fernandinho, Gündogan, Bernardo Silva, David Silva Attaquants Agüero, Gabriel Jesus, Mahrez, Sané, Sterling,

Guardiola a fait sept changements entre les deux derniers matches de Manchester City, attestant de sa volonté de faire une large rotation avant cette échéance de Ligue des champions. Si le jeune Foden a marqué des points, il n'en a pas fait assez pour déloger le talentueux Kevin De Bruyne. Fernandinho et David Silva complèteront certainement le milieu de terrain.



Devant eux, Bernardo Silva est aujourd'hui un maillon essentiel du système de Pep Guardiola, qui ne cesse de vanter ses performances et le considère, de ses propres dires, comme le premier nom à mettre sur la feuille de match.



L'ancien Monégasque devrait former un trio offensif de feu avec Raheem Sterling, dont le bilan statistique est remarquable cette année, et Sergio Agüero, qui traverse l'une des périodes les plus fastes de sa carrière et empile les buts depuis le début de cette année 2019.



C'est en défense qu'il y a le plus d'incertitudes. Vincent Kompany et Benjamin Mendy restent incertains. Le poste de latéral gauche pourrait revenir à Oleksandr Zinchenko ou Fabian Delph.

Compo probable : Ederson - Walker, Stones, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Fernandinho, D.Silva - Bernardo, Aguero, Sterling.