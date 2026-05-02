Schalke 04 est officiellement promu en Bundesliga, une montée qui accentue les défis de Sven Mislintat

Samedi soir, Schalke 04 a validé son retour en Bundesliga. Le club de Gelsenkirchen s’est imposé 1-0 face à Fortuna Düsseldorf et ne peut plus être rejoint par Hanovre 96, troisième au classement. Pour Düsseldorf, la situation est critique : la formation dirigée par le directeur technique Sven Mislintat subit une défaite potentiellement décisive dans la course au maintien.

Relégué en 2. Bundesliga en 2023, le club avait connu plusieurs saisons difficiles et avait même frôlé la chute en troisième division avant de se maintenir.

Cette saison, sous la direction technique de Youri Mulder, le club a brillé et a pu, samedi, mettre la cerise sur le gâteau.

Une victoire était donc impérative pour retrouver l’élite après trois ans d’absence, et le but libérateur est tombé dès la 15^e minute. Le capitaine Kenan Karaman a récupéré le ballon devant ses pieds grâce à un adversaire et a ouvert le score : 1-0.

Le break a failli intervenir par Adil Aouchiche, dont la frappe enroulée a heurté le poteau. Inoffensif en première période, Düsseldorf a ensuite mis à l’épreuve Loris Karius, solide ancien de Liverpool, mais l’Allemand a répondu présent.

Les Königsblauen n’ont pas laissé filer la victoire et ont célébré l’événement après le match. À Düsseldorf, l’ambiance est tout autre : le club se trouve juste au-dessus de la ligne de relégation avec 34 points, tandis que ses poursuivants, le FC Magdebourg et Greuther Fürth, qui en comptent 33, disposent d’un match en retard.