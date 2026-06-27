Scène surprenante : un titulaire de la Seleção se moque ouvertement d’un adversaire en conférence de presse

À la veille du match de Coupe du monde entre le Brésil et le Japon, Rayan a involontairement provoqué la colère de nombreux supporters néerlandais. L’attaquant de Bournemouth, âgé de dix-neuf ans, a reconnu lors d’une conférence de presse ne pas savoir qui était le joueur le plus dangereux de l’équipe japonaise, déclenchant une vague de critiques sur les réseaux sociaux, où ses propos ont été jugés arrogants et irrespectueux. Le Brésil et le Japon s’affronteront lundi 29 juin à 19 h (heure néerlandaise) au stade des seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Interrogé lors de la conférence de presse sur l’identité du joueur japonais le plus dangereux, l’attaquant a reconnu, sourire en coin : « Oh là là… Pour être honnête, je n’en ai aucune idée. Il faudrait que je regarde des images. »

Il a toutefois réaffirmé son respect pour l’adversaire : « C’est une équipe de grande qualité. Ils sont très forts. Nous travaillons dur toute la semaine pour être au meilleur de notre forme et gagner. »

La branche néerlandaise d’ESPN a diffusé la séquence sur Facebook avec la légende : « L’attaquant brésilien Rayan semble déjà en difficulté face au Japon », provoquant une vague de réactions. « Quel manque de respect. Je soutiens le Japon. J’espère qu’ils vont écraser le Brésil 3-0 ou quelque chose comme ça », écrit Geoffrey.

Michel réagit : « Ils se moquent carrément du Japon, je soutiens vraiment le Japon maintenant. » Leo commente de manière concise mais percutante : « Arrogant. »

Certains internautes estiment que ces propos constituent un motif supplémentaire pour le Japon. « Ils nous sous-estiment. Diffusez ça dans le vestiaire. Un triplé pour Ueda ! », lance Jan-Willem Capelle. Peter-Jan ajoute : « L’orgueil précède la chute. » Gérard conclut : « J’espère vraiment que le Japon va gagner. En partie à cause de ça. »

Tous les internautes ne partagent cependant pas ces critiques. Mateus Mendes estime que la réaction est mal interprétée : « Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas l’humour brésilien. Restez dans votre ambiance néerlandaise, haha, les haters », écrit-il.

Rayan a entamé la Coupe du monde sur le banc, avant de profiter de la blessure aux ischio-jambiers de Raphinha contre Haïti pour s’imposer dans le onze de Carlo Ancelotti. Face à l’Écosse, il a immédiatement justifié la confiance du sélectionneur en servant une passe décisive à Vinícius Júnior après une récupération haute.

Rayan est ainsi devenu le plus jeune Brésilien depuis Pelé en 1958 à délivrer une passe décisive en Coupe du monde. L’ailier devrait à nouveau être titularisé face au Japon.







