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Bart DHanis

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Scène surprenante : Martínez assène un coup de poing au visage de Brian Brobbey, et la VAR ne réagit pas

Des images révélées après la rencontre entre Manchester United et Sunderland montrent une action litigieuse : Lisandro Martínez assène un coup de poing à Brian Brobbey dans la surface de réparation, sans être sanctionné.

Après un duel entre les deux anciens coéquipiers, Brobbey s’est démarqué et a reçu le ballon en profondeur. C’est alors que Martínez a asséné un coup de poing à l’attaquant de Sunderland, qui s’est immédiatement effondré.

L’action n’a même pas été examinée par la VAR, et l’Argentin a donc pu rester sur la pelouse. Rappelons qu’il avait écopé, le mois dernier, d’une suspension de trois matches pour avoir tiré les cheveux de Dominic Calvert-Lewin.

Les deux hommes se connaissent bien pour avoir évolué ensemble à l’Ajax : ils ont disputé 23 matchs sous le maillot amstellodamois et remporté le championnat des Pays-Bas en 2020-2021 et 2021-2022.

Le match entre Manchester United et Sunderland s’est conclu par un nul sans éclat, et Senne Lammens s’est distingué chez les Red Devils par plusieurs arrêts décisifs.

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