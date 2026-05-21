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Jeroen van Poppel

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Scène pour le moins surprenante : Vaessen adresse un geste ouvertement antisportif à l’encontre de Godts

Ajax vs FC Groningue
Ajax
FC Groningue
Eredivisie

Avant même le coup d’envoi du match de barrage entre l’Ajax et le FC Groningen, Etienne Vaessen a attiré l’attention par un geste remarqué. Lors de la traditionnelle poignée de main, le gardien de but de Groningen a ostensiblement ignoré Mika Godts, alors qu’il a salué normalement les autres joueurs de l’Ajax.

Alors que l’Ajax était aligné pour accueillir les joueurs du FC Groningen, Vaessen a serré la main de presque tous ses adversaires, mais il a délibérément ignoré Godts, qui tendait pourtant la sienne.

Cette attitude s’explique par des tensions antérieures : lors du match de championnat entre les deux clubs plus tôt dans la saison, Vaessen et Godts s’étaient déjà opposés. La rencontre s’étant déroulée à huis clos, les téléspectateurs avaient clairement entendu les échanges vifs entre les deux joueurs.

Lors d’une interruption, une altercation a éclaté et le gardien a lancé : « Ta mère ! ». Godts, visiblement irrité, lui a alors lancé : « Quoi, ma mère ? Tout le monde entend ça, mon gars. Bien malin. » Plus tard dans la rencontre, l’expression « sale Belge puant » a été prononcée ; de nombreux téléspectateurs l’ont attribuée à Godts, unique joueur belge d’Ajax sur la pelouse.

Vaessen nourrit par ailleurs une longue histoire mouvementée face à l’Ajax. Après un match nul 2-2 la saison passée, il s’était déjà illustré dans une bagarre générale, distribuant plusieurs coups et écopant par la suite d’une suspension, avant de recevoir des menaces graves.

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Lors de la rencontre de jeudi en phase finale, Vaessen n’a pas séduit le public amstellodamois. Peu après la mi-temps, il a répondu aux chants et aux sifflets des tribunes en applaudissant ironiquement, puis en regardant avec un sourire les supporters passionnés de l’Ajax.

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