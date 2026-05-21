Scène pour le moins surprenante : Vaessen adresse un geste ouvertement antisportif à l’encontre de Godts

Avant même le coup d’envoi du match de barrage entre l’Ajax et le FC Groningen, Etienne Vaessen a attiré l’attention par un geste remarqué. Lors de la traditionnelle poignée de main, le gardien de but de Groningen a ostensiblement ignoré Mika Godts, alors qu’il a salué normalement les autres joueurs de l’Ajax.

Alors que l’Ajax était aligné pour accueillir les joueurs du FC Groningen, Vaessen a serré la main de presque tous ses adversaires, mais il a délibérément ignoré Godts, qui tendait pourtant la sienne.

Cette attitude s’explique par des tensions antérieures : lors du match de championnat entre les deux clubs plus tôt dans la saison, Vaessen et Godts s’étaient déjà opposés. La rencontre s’étant déroulée à huis clos, les téléspectateurs avaient clairement entendu les échanges vifs entre les deux joueurs.

Lors d’une interruption, une altercation a éclaté et le gardien a lancé : « Ta mère ! ». Godts, visiblement irrité, lui a alors lancé : « Quoi, ma mère ? Tout le monde entend ça, mon gars. Bien malin. » Plus tard dans la rencontre, l’expression « sale Belge puant » a été prononcée ; de nombreux téléspectateurs l’ont attribuée à Godts, unique joueur belge d’Ajax sur la pelouse.

Vaessen nourrit par ailleurs une longue histoire mouvementée face à l’Ajax. Après un match nul 2-2 la saison passée, il s’était déjà illustré dans une bagarre générale, distribuant plusieurs coups et écopant par la suite d’une suspension, avant de recevoir des menaces graves.

Lors de la rencontre de jeudi en phase finale, Vaessen n’a pas séduit le public amstellodamois. Peu après la mi-temps, il a répondu aux chants et aux sifflets des tribunes en applaudissant ironiquement, puis en regardant avec un sourire les supporters passionnés de l’Ajax.