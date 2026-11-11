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Loai Mohamed
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Scénarios possibles avant le choc face à l'Italie : de quoi Zidane a-t-il besoin pour se qualifier en tête ?

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L'équipe de France aborde le choc face à l'Italie, prévu demain jeudi en soirée à Milan, avec plus d'un objectif. L'enjeu de ce sommet attendu ne se limite pas au duel entre les deux leaders du groupe 1 de la Ligue des nations : il s'étend à la qualification pour les quarts de finale, avec la possibilité de terminer la phase de groupes en tête avant la dernière journée.

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L'équipe de France, dirigée par Zinédine Zidane, possède un avantage net dans les calculs du groupe, après avoir récolté 10 points en quatre matches, contre 7 points pour l'Italie et 6 pour la Belgique, tandis que la Turquie ferme la marche sans le moindre point.

Le match aller entre la France et l'Italie s'était soldé par un match nul 1-1, une rencontre marquée par une erreur de Lucas Da Cunha à l'origine du but égalisateur italien. Mais l'équipe de France aborde le match de jeudi avec pour objectif d'assurer sa qualification pour les quarts de finale, avant de songer à décrocher la première place.

Grp. 1

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FranceFranceFRA
431072+510
V
N
V
V
2
ItalieItalieITA
421185+37
V
N
V
D
3
BelgiqueBelgiqueBEL
420265+16
D
V
D
V
4
TurquieTurquieTUR
4004211-90
D
D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

Un match nul suffit à la France pour se qualifier

L'équipe de France a son destin entre les mains, car un match nul face à l'Italie lui suffit pour s'assurer de terminer le groupe à l'une des deux premières places, et donc de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations, sans avoir à attendre le résultat de la dernière journée, selon un rapport de la chaîne RMC française.

Cela s'explique par la concurrence directe entre l'Italie et la Belgique pour la deuxième place qualificative, les deux sélections s'affrontant dimanche prochain à Bruxelles, ce qui rend l'obtention d'un seul point par la France à San Siro suffisante pour éviter de se retrouver dans des calculs compliqués concernant la qualification.

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Comment Zidane peut-il décrocher la première place du groupe ?

L'ambition de l'équipe de France ne s'arrête pas à assurer sa qualification, puisqu'elle peut s'emparer de la première place dès le match face à l'Italie, en l'emportant à San Siro.

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Une victoire offrirait à la France la tête du groupe de manière officielle, sans qu'aucun concurrent ne puisse la rattraper mathématiquement, ce qui pourrait permettre à Zidane d'apporter des changements à sa composition et de donner leur chance à certains jeunes joueurs lors du dernier match face à la Turquie, prévu trois jours plus tard à Bordeaux.

Mais la surprise, c'est qu'un match nul pourrait également suffire à la France pour terminer la phase de groupes en tête, à condition d'inscrire au moins deux buts et de ne pas perdre, conformément aux règles du tournoi qui s'appuient sur les confrontations directes en cas d'égalité de points entre les sélections.

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Les scénarios de qualification et de première place de la France

- Un match nul face à l'Italie : il garantit à la France la qualification pour les quarts de finale, avec la première place si elle inscrit au moins deux buts.

- Une victoire sur l'Italie : elle offre à la France la qualification pour les quarts de finale et lui assure officiellement la tête du groupe.

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- Une défaite face à l'Italie : elle ne signifie pas l'élimination de la France de la course à la qualification ni la perte de ses chances pour la première place, puisqu'elle disposera d'un dernier match face à la Turquie pour régler son sort.

En cas de défaite à Milan, l'équipe de France aura une seconde chance en recevant la Turquie dimanche, car une victoire sur la sélection turque garantit la qualification pour les quarts de finale et lui offre également la tête du groupe si l'Italie trébuche face à la Belgique, par un match nul ou une défaite.

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Ainsi, Zidane aborde la rencontre face à l'Italie dans une position relativement confortable sur le plan comptable, mais il a l'occasion de boucler la mission plus tôt et d'éviter d'attendre la dernière journée pour sceller la qualification et la première place.

Écrit parLoai Mohamed

Rédacteur en chef de shift

Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.

Je veille toujours à proposer un contenu fiable, appuyé par des chiffres et des statistiques, loin de toute exagération. J’aime le langage des chiffres, car il ne connaît pas la complaisance. J’ai participé à la couverture des plus grands événements footballistiques, avec un intérêt particulier pour mettre en lumière les stars arabes et leur impact sur la scène mondiale.

Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.

Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.

Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.

Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.

Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.

Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.

Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :

– Un budget astronomique et une élimination décevante… Pourquoi Al Ahly a-t-il échoué en Coupe du monde des clubs ?

– Cela perturbe la sérénité de Salah et rouvre le dossier noir… Liverpool regrettera-t-il le transfert de Wirtz ?

– La loi Benzema s’impose à Al-Nassr… Ronaldo dessine son avenir à la française

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