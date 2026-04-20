Scénario insensé : un club de KKD aurait tout intérêt à perdre volontairement lors de la dernière journée

Un scénario à première vue incongru se dessine en Keuken Kampioen Divisie. Le FC Den Bosch a tout intérêt à perdre volontairement lors de la dernière journée. Après son match nul 1-1 contre le Jong FC Utrecht lundi soir, le club brabançon a officiellement terminé à la neuvième place. Cette position fixe crée une situation étrange pour la dernière rencontre face à l’ADO Den Haag.

Mathématiquement hors course pour la montée comme pour la relégation, le club brabançon se trouve donc en position d’attendre… et de calculer. Une défaite contre l’ADO Den Haag pourrait en effet lui être profitable.

En effet, si ADO La Haye, Willem II ou Almere City termine parmi les deux premiers du classement de ce groupe, le dernier billet pour les barrages sera attribué au meilleur club du classement général. Or, ce scénario avantage le neuvième : le FC Den Bosch.

Concrètement, une victoire de l’ADO Den Haag profiterait donc à Den Bosch. Le club hollandais est déjà promu en tant que champion et n’a plus rien à jouer. Willem II et Almere City sont d’ores et déjà qualifiés pour les play-offs.

En cas de succès des Hagenards, ces derniers finiront forcément devant Vitesse, éliminant ainsi les Arnhemmois et offrant au FC Den Bosch la dernière place qualificative pour les barrages.

La KNVB a réagi avec prudence : « Nous attendons de tous les participants à une rencontre qu’ils jouent pour gagner », a indiqué un communiqué, sans autre précision.

Lundi, le FC Den Bosch a longtemps mené face à Jong FC Utrecht grâce à Thijs van Leeuwen, avant que Rafik El Arguioui n’égalise à un quart d’heure de la fin (1-1).