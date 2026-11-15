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L'équipe nationale de Croatie a décroché une victoire palpitante face à son homologue tchèque sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui les a opposées dimanche soir au stade « Opus Arena », dans le cadre de la sixième journée de la Ligue des nations européenne, après que les dernières minutes ont connu un retournement de situation spectaculaire, avec deux buts consécutifs qui ont ramené le suspense dans la partie avant que les visiteurs ne tranchent la confrontation en leur faveur.

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La sélection croate a réussi à préserver son avance précoce, malgré les tentatives de retour des hôtes, avant que la situation ne se complique dans les dernières minutes avec l'égalisation tchèque. Mais la réaction croate a été immédiate, Maier arrachant le but de la victoire deux minutes seulement plus tard, offrant à son pays trois points précieux.

La sélection croate n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour s'imposer dans la rencontre, surprenant les hôtes par un but précoce après seulement deux minutes de jeu, signé Ivan Perisic, qui a exploité une contre-attaque bien construite qu'il a conclue d'une frappe directement au fond des filets.

Le but est venu après une passe remarquable de Pjaca vers Perisic, qui s'est retrouvé dans un espace libre sur le côté droit, avant de décocher une frappe réussie que le gardien n'a pu maîtriser, annonçant l'avance croate précoce.

Ce but a offert à la sélection croate un avantage à la fois moral et tactique, lui permettant d'imposer son rythme au déroulement du jeu, en s'appuyant sur un pressing haut pour récupérer rapidement le ballon, tout en évoluant avec souplesse au milieu de terrain à la recherche de nouveaux espaces pour doubler la mise.

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En face, la sélection tchèque a semblé marquée par ce but précoce et a eu besoin d'un peu de temps pour entrer dans l'ambiance de la rencontre, avant de commencer progressivement à chercher la voie du retour, en exploitant les mouvements sur les ailes et les centres.

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Les hôtes ont tenté de menacer la cage de Livakovic, mais leurs tentatives ont manqué de la précision requise, tandis que Perisic continuait d'inquiéter la défense tchèque par ses déplacements sur les ailes, sans parvenir à inscrire un deuxième but.

La Croatie a failli accentuer son avance à plus d'une reprise, notamment avec une tentative de Gvardiol à courte distance à la suite d'un corner, lorsqu'il a essayé de dévier le ballon du talon vers la cage, mais le gardien s'y est opposé, avant qu'une autre occasion ne soit gâchée sur le suivi du ballon relâché.

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Les joueurs croates ont également réclamé un penalty après la chute de Perisic dans la surface de réparation à la suite d'un contact avec l'un des défenseurs, mais l'arbitre n'a rien accordé, laissant la supériorité croate se poursuivre sur le score d'un but à zéro jusqu'à la fin de la première période.

La Tchéquie revient, Maier réplique aussitôt

Au coup d'envoi de la seconde période, la sélection tchèque a tenté d'élever son niveau de jeu et d'exercer une plus forte pression sur la défense croate, en profitant des mouvements de Hlozek et Hubi, mais la dernière touche est restée l'obstacle le plus marquant face à ses velléités offensives.

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En face, la sélection croate n'a pas renoncé à ses ambitions offensives et a continué de chercher le deuxième but par le biais des contre-attaques et des mouvements sur les ailes, manquant de doubler la mise à plus d'une reprise.

Matanovic s'est illustré dans l'une de ces tentatives après avoir reçu le ballon sur le côté gauche, progressant vers la surface de réparation avant de décocher une frappe à ras de terre en direction du premier poteau, mais le gardien tchèque a brillé en la repoussant.

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Kovacic a également tenté de menacer la cage d'une frappe depuis les abords de la surface de réparation, mais elle est parvenue sans difficulté au gardien, tandis que Matanovic a gâché une autre occasion à courte distance après que la défense est intervenue pour dégager le ballon avant qu'il n'atteigne les filets.

À l'approche de la fin de la rencontre, la sélection tchèque a intensifié ses tentatives à la recherche de l'égalisation, et a enfin réussi à parvenir à la cage de Livakovic à la 84e minute.

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Le but est venu de Hlozek, qui a décoché une frappe repoussée dans un premier temps par la défense, avant de récupérer le ballon relâché, de l'ajuster de son pied gauche, puis de décocher une frappe puissante qui s'est logée dans la lucarne opposée, enflammant les tribunes qui ont célébré ce but égalisateur.

Mais la joie des hôtes n'a pas duré longtemps, la sélection croate ayant eu une réplique cinglante deux minutes seulement plus tard, lorsque Maier a réussi à inscrire le but de la victoire à la 86e minute.

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Maier a exploité l'espace disponible dans la surface de réparation et a reçu le ballon dans une position propice à la frappe, avant de l'orienter avec précision vers le poteau opposé, redonnant l'avantage à la Croatie et frappant les hôtes à un moment fatidique.

La sélection tchèque a tenté de revenir à nouveau durant les minutes restantes, mais la sélection croate a réussi à préserver son avance, et l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre, actant la victoire des visiteurs sur le score de 2-1, dans un match tranché par les petits détails et l'efficacité devant le but.

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La situation du groupe après la rencontre

Avec cette victoire, la sélection croate a porté son total à 6 points, terminant son parcours dans le groupe à la troisième place, tandis que la sélection tchèque est restée sans aucun point en bas du classement, chutant au deuxième niveau.

En face, les sélections d'Angleterre et d'Espagne ont validé leur qualification pour les quarts de finale, la sélection anglaise ayant terminé en tête du groupe avec 15 points, devançant à la différence de buts son homologue espagnole, qui a achevé la phase avec le même total.

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La Croatie est sortie de cette rencontre avec une victoire morale importante, après avoir démontré sa capacité à gérer les moments difficiles, tandis que la sélection tchèque a encaissé un coup dur en perdant un match dont elle était proche de sortir avec le point du nul, avant que Maier ne gâche sa fête d'un but fatidique.