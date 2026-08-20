Leon Goretzka semblait avoir l’embarras du choix. L’Atlético de Madrid, la Juventus Turin, l’AC Milan, l’Inter Milan - et même le champion d’Angleterre Arsenal - auraient manifesté leur intérêt ces derniers mois pour le milieu de terrain axial.

Et pourquoi pas ? Certes, lors de sa dernière des huit saisons passées au FC Bayern Munich, Goretzka n’a le plus souvent été que spectateur dans les très grands matches ou est entré en jeu peu avant la fin, mais il restait malgré tout un élément important dans les plans de l’entraîneur Vincent Kompany. Surtout en Bundesliga, déjà pliée très tôt, où le joueur de 31 ans figurait régulièrement dans le onze de départ. Toutes compétitions confondues, il a finalement tout de même cumulé 48 apparitions, un total encore respectable, alors même que son départ avait déjà été rendu public en janvier.

L’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann est même allé jusqu’à accorder indirectement à Goretzka une garantie de place de titulaire pour la Coupe du monde dans son très commenté entretien accordé à kicker au début du mois de mars. Même si l’ancien coach du FCB n’a pas joint les actes à ses paroles dans ce dossier comme dans plusieurs autres et que Felix Nmecha et Aleksandar Pavlovic lui ont finalement été préférés, cela soulignait son statut du moment pour le natif de Bochum.

Mais près de trois mois après l’élimination humiliante de l’équipe d’Allemagne, avec trois entrées en jeu au cours du tournoi, la situation semble avoir radicalement changé pour Goretzka. De la « situation privilégiée », comme il qualifiait encore lui-même sa recherche de club en mai, il n’est presque plus question. Pas plus que de négociations concrètes avec un nouvel employeur. Au lieu de cela, une première amère l’a frappé : pour la première fois de sa carrière, Goretzka est réellement sans club.

Une première dans sa carrière : pourquoi Leon Goretzka est-il toujours sans club ?

Les déclarations récentes de l’insider des transferts Gianluca Di Marzio laissent d’autant plus penser que la situation se complique peu à peu pour Goretzka. Le marché des transferts ferme le 1er septembre dans les grands championnats européens, d’ici là les meilleurs championnats auront déjà repris - et les grands clubs engagés en coupes d’Europe devront fixer leur effectif peu après la clôture du marché.

« À l’heure actuelle, il n’y a pas d’intérêt pour Leon Goretzka », a déclaré le journaliste italien renommé au portail Wettfreunde. Une signature en Serie A, longtemps considérée comme une destination probable pour l’international aux 73 sélections, ne se profilerait pas non plus, tandis que Luka Modric, désormais âgé de 40 ans, a même prolongé une nouvelle fois son contrat à Milan. En revanche, il serait « vraiment étrange qu’il soit sans contrat, car c’est un joueur incroyable ».

Le point de blocage : Goretzka exigerait, selon certaines informations, des prétentions trop élevées sur le plan salarial. Les gazettes ont notamment évoqué un salaire annuel net de sept millions d’euros ainsi qu’une généreuse prime à la signature de dix millions d’euros. Cela signifierait en retour qu’il serait à peine disposé à faire des concessions. À Munich, Goretzka aurait apparemment touché 13 millions d’euros brut. Bien trop, ont souvent raillé les critiques des prolongations de contrat bouclées à l’époque après le sextuplé de Goretzka, Joshua Kimmich ou Serge Gnabry, lesquelles ont durablement nui à la grille salariale du club munichois.

En dehors de l’Italie également, les grands clubs jugeraient manifestement un tel salaire pour Goretzka totalement utopique malgré toutes ses qualités incontestables. Aucun club n’aurait tout simplement encore voulu répondre à ses exigences.

L’exemple de Chelsea montre toutefois que les joueurs de plus de 30 ans ont encore un marché outre-Manche. Dans le cadre de sa frénésie d’achats, l’entraîneur Xabi Alonso a recruté, à la surprise générale, deux « anciens » en l’attaquant Danny Welbeck (35 ans) et Jordan Henderson (36 ans), qui évolue comme Goretzka dans l’axe. Mais les options se raréfient à mesure que le temps passe. On a l’impression que Goretzka est presque dépendant de blessures graves pour pouvoir rejoindre un club aux ambitions de titres et engagé en coupe d’Europe.

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Presque plus d’options : Leon Goretzka va-t-il maintenant partir en Turquie ?

La Turquie pourrait être une porte de sortie, une option également évoquée par Di Marzio. « Parce qu’on y paie beaucoup d’argent pour les joueurs libres. Cela ne me surprendrait donc pas que Goretzka rejoigne le championnat turc », a-t-il déclaré.

Cet été, la tendance à tenter le pas vers la Süper Lig, même au meilleur âge footballistique ou bien avant le zénith, s’est encore renforcée. Parmi les exemples les plus marquants figurent Dusan Vlahovic (26 ans, Besiktas Istanbul), Mason Greenwood (24 ans), Nathan Aké (31 ans, tous deux Fenerbahçe Istanbul) ou Mohamed Salah (34 ans, Trabzonspor). Le pouvoir d’achat sur le Bosphore semble plus important que jamais - et le poids lourd du secteur, Galatasaray Istanbul, où évolue le coéquipier de longue date de Goretzka Leroy Sané, n’a même pas encore bougé.

Un transfert aux États-Unis ou en Arabie saoudite apparaît en revanche plus qu’improbable. Il avait déjà exclu cette dernière destination en 2023. « Que certains joueurs soient attirés là-bas à l’automne de leur carrière, c’est leur droit », disait-il alors à Sport1, avant de préciser : « Mais pour moi personnellement, je peux absolument l’exclure. Je préférerais très clairement Bochum ou Schalke. »

Un retour dans sa chère région de la Ruhr ne semble toutefois pas davantage d’actualité à l’heure actuelle. Au VfL, on nourrit néanmoins déjà l’espoir de le revoir lorsque Goretzka, dans quelques années, sera lui-même arrivé au crépuscule de sa carrière. « Leon a rendu beaucoup de gens fiers à Bochum. Il va encore jouer au plus haut niveau avant de revenir, espérons-le, ensuite. C’est notre grand souhait - et le sien aussi, espérons-le », a déclaré le directeur général sportif Ilja Kaenzig en juin dans Sport Bild.

Mais pour l’instant, un grand point d’interrogation plane sur l’endroit où Goretzka montrera d’ici là sa classe, qui ne fait sans aucun doute toujours pas défaut, à ce fameux « niveau ». Dans le pire des cas, cette première personnelle pourrait même devenir une situation durable.

Leon Goretzka : statistiques au FC Bayern Munich et en équipe d’Allemagne