Scénario 2010… Une motivation légendaire pour l'Espagne avant son match contre l'Arabie saoudite

Andrés Iniesta, légende de la Roja, a tenu à remotiver les « Matadors » après un départ mitigé en Coupe du monde 2026.

Après un départ mitigé, marqué par un 0-0 contre le Cap-Vert, la Roja peaufine son plan de jeu en vue de son affrontement avec l’Arabie saoudite, programmé dimanche.

Dans une tribune publiée par le journal Marca, le milieu de terrain légendaire a appelé à « regarder vers l’avenir pour corriger les erreurs et retrouver vite le chemin de la victoire ».

La légende des Matadors a rappelé le parcours de son équipe nationale lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, où l’Espagne avait perdu son match d’ouverture contre la Suisse avant de remporter finalement le titre mondial.

« Il est impossible de ne pas repenser à l’Afrique du Sud. Ce que nous avons vécu était bien plus dur : nous avions perdu le match d’ouverture contre la Suisse, alors qu’ici il s’agit seulement d’un nul », rappelle-t-il.

Il se souvient : « Je me rappelle encore aujourd’hui des heures que nous avons vécues au stage de l’équipe nationale après le début de la Coupe du monde 2010, après cette défaite. Ce furent des heures difficiles, voire des journées difficiles. »

Il explique : « Il est temps de retrouver le calme. Seize ans plus tard, je me souviens encore du message du sélectionneur lors de la première réunion d’équipe après la défaite. Ses mots étaient brefs et décisifs : “Si nous remportons les six prochains matchs, nous serons champions du monde”, nous avait lancé Vicente del Bosque. »

« C’était un véritable défi pour chacun des membres de ce groupe. Nous vivions alors une période – semblable, en cela, à la situation actuelle – marquée par les critiques. Pourtant, ces circonstances devaient aussi resserrer les liens dans le vestiaire. Comme le souligne Luis de la Fuente, le bruit vient de l’extérieur et ne doit pas pénétrer à l’intérieur. Nous ne pouvons pas le contrôler, alors concentrons toute notre énergie sur les solutions.

Et il conclut : « Ce n’est pas le moment de chercher des coupables ni de douter. À quoi cela servirait-il ? À rien. Cette équipe a déjà démontré qu’elle possède le talent, la qualité et la personnalité pour franchir ces premiers obstacles, et je suis convaincu qu’elle le fera. »