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Scaroni Marotta Milan InterGetty Images
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Scaroni : « Les larmes de Cardinale ? Il montre sa passion aussi bien quand les choses vont bien que quand elles vont mal. »

Ce soir, l’AC Milan recevra à San Siro les Hongrois de Ferencvaros pour la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. À son arrivée au déjeuner de l’UEFA, le président de l’AC Milan, Paolo Scaroni, a été interrogé par MilanNews

D’abord le stade, puis le derby, une semaine fantastique : « Ça a été une semaine fantastique. Nous sommes toujours confiants, Gerry Cardinale l’est aussi, énormément.

Les larmes de Cardinale ? Il montre sa passion aussi bien quand les choses vont bien que quand elles vont mal, comme tout le monde. Cette fois, ça s’est bien passé. »

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