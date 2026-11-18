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Paolo Scaroni, président de l’AC Milan, évoque l’avenir du club et de son propriétaire : « Cardinale a dit qu’il ne céderait jamais l’AC Milan. Son projet s’inscrit dans la durée. »

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Paolo Scaroni, président de l’AC Milan, a évoqué le club milanais et son propriétaire américain, Gerry Cardinale, lors de l’événement Rcs Sport Industry Talk à Milan : « Cardinale vient de dire qu’il ne céderait jamais l’AC Milan, précisément parce que son projet s’inscrit dans la durée. »

« L’idée de Gerry Cardinale, qui est arrivé dans le football italien après vingt-cinq ans dans le sport, est de créer Milan Sport Entertainment, ajoute Scaroni, cité par Sportmediaset. Il s’agit de développer autour de l’AC Milan d’autres sports que le football, de faire du divertissement et de la communication, et de s’appuyer sur l’AC Milan et sur Milan, car il accorde aussi une grande importance à la ville, l’une des villes émergentes d’Europe, afin de créer autour de tout cela un attrait pour d’autres sports et d’autres situations. »

Gerry Cardinale, né en 1967 et fondateur de RedBird Capital Partners en 2014, est propriétaire de l’AC Milan depuis le 31 août 2022. Paolo Scaroni, né en 1946, est entré au conseil d’administration du club en 2017 et a été nommé président exécutif le 21 juillet 2018, après le passage du club sous la propriété du fonds Elliott.